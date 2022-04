21:40 Hódmezővásárhelyen egyértelműen Lázár János vezet

A Csongrád megyei 4. választókerületben 74,31 százalékos feldolgozottság mellett Lázár János (Fidesz-KDNP) magabiztosan, 51,5 százalékkal (20 413 szavazattal) vezet az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter előtt, aki 40,37 százalékon (16 003 szavazat) áll.

21:30 28 százalékos feldolgozottságnál továbbra is nagyon vezet a Fidesz

28,08 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,36 százalék, Ellenzéki Összefogás: 29,44 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 41,19 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:25 Varga Gábor jelentős különbséggel vezet 61,39%-os feldolgozottság mellett

21:20 Kétharmad közelében a Fidesz

23 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,9 százalék, Ellenzéki Összefogás: 28,89 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 34,93 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, Ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:10 Országos listás szavazatok (feldolgozottság: 16,76%)

Feldolgozottság: 39,02%

20:10 Megkezdték a levélszavazatok felbontását

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az országgyűlési választásra és a népszavazásra hozzájuk érkezett csaknem 140 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás és a népszavazás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 225 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 140 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.

20:00 Gulyás Gergely: egy ilyen magas választási részvétel a demokrácia győzelme

A Miniszterelnökség vezetője mindenkinek köszönetet mondott, aki élt az állampolgári jogával. Hozzátette: közel 100 ezer aktivista vett részt a kormánypártok mellett - erről bővebben itt olvashat.

19:40 Számolják a szavazatokat Mezőfalván is

Mezőfalva 2. sz. szavazókörzetében alig húsz perc telt el a nagyon precíz és gyors számolás után, hogy kibonthassák a szavazatokat tartalmazó ládákat. Természetesen előtte minden adminisztrációs feladatot elvégeztek. HL

Munka közben a 2. számú szavazókör tagjai

19:37 Közvélemény-kutató: a Fidesz-KDNP nyerhette a választást

Várhatóan a Fidesz–KDNP nyeri a 2022-es országgyűlési választást, a kormánypártok 121 mandátumot kapnak a Medián felmérése szerint – mondta Hann Endre, a közvéleménykutató ügyvezető igazgatója vasárnap az urnazárást követően, az RTL Klub műsorában.

19:35 Lezárult az országgyűlési választás

Pontban 19 órakor zárult a mezőfalvi 2-es körzet ajtaja, véget ért a 2022-es országgyűlési választás. A ládák leragasztása után megkezdte munkáját a szavazatszámláló bizottság. Elsőként a fel nem használt lapok számát ellenőrizték. Több átszámolási feladat után kerül sor az urnák kibontására. HL

Ellenőrzik a szavazatszámlálók a fel nem használt lapok számát.

19:20 Frissültek a részvételi adatok

A legfrissebb adatok alapján országosan a szavazásra jogosultak 67,8 százaléka szavazott 18:30-ig. Az arány négy éve, 2018-ban 68,13 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 72,35 százalék.

FEJÉR megye választókerületei (18:30)

19:10 Nyolcvanhat külképviseleten befejeződött a szavazás

A Nemzeti Választási Iroda szerint 86 országban fejeződött be a voksolás, ezekben 15 548 választópolgár regisztrált a szavazásra. Az országgyűlési képviselők választásán 8303 választópolgár adta le a szavazatát (53,4 százalék), a népszavazáson pedig 8196-an szavaztak (52,7 százalék) ezeken a külképviseleteken.

19:00 Hivatalosan befejeződött a szavazás

Vasárnap este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 243 szavazókörben az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják a voksukat.

A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.

A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát.

Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.

19:00 Nem vizsgálhatja a szeméttelepen talált levélszavazatok ügyét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB)

Az NVB 9:4 arányban elutasította Hadházy Ákosnak a levélszavazatok ügyében tett kifogását. Határozatában a testület arra hivatkozott, hogy a választási eljárási törvény Magyarország területére terjed ki, így az NVB hatáskör hiányában nem vizsgálhatja ismeretlenek Románia területén kifejtett tevékenységét. Az eset nyilvánosságra kerülése után az NVI feljelentést tett az ügyben.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az NVB ülésén egy jogorvoslat elbírálása során elmondta: eddig az NVI-hez 225 ezer levélszavazat érkezett vissza, az ellenőrzés során 43 olyan borítékot találtak, amelynél a válaszborítékot a Magyar Posta biztonsági okokból, a saját szabályzatának megfelelően átlátszó borítékba csomagolta át. Hozzátette: a posta átcsomagolásait egyelőre nem bontották fel. Megvárják az összes levélszavazat beérkezését, és az összes ilyen átcsomagolt válaszborítékot külön gyűjtik és a jelölőszervezetek delegáltjaival együtt vizsgálják meg és döntik el, a sérülés mértéke hogyan befolyásolja a válaszboríték érvényességét.



18:50 Sajtótájékoztató Dunaújvárosban

A Fejér megyei 4-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke, dr. Hanák Tamás vasárnap kora délután lapunknak elmondta, hogy semmilyen rendkívüli esemény nem történt a voksolással kapcsolatban két óráig. Az ezt követő eseményekről és az egész választási nap összefoglalásáról este hat órakor tartott sajtótájékoztatót az elnök és dr. Molnár Attila a Választási Iroda vezetője. Utóbbi a sajtótájékoztató előtt ismert utolsó nyilvános részvételi arányokat ismertette. Ennek alapján elmondható, hogy mind a városi, mind a Fejér megye 4-es választókörzet adatai követték az országos adatokat. Kiugrás egyedül a 100-as szavazókörben volt, ahol este hat óráig a névjegyzékben szereplő 548 főből 500 leadta a szavazatát. Dr. Hanák Tamás elmondta, hogy a bizottság ugyan egész nap készenlétbe állt de a sajtótájékoztató időpontjáig semmilyen rendkívüli eseményt nem jeleztek feléjük, intézkedniük nem kellett. A bizottsági elnök megköszönte a bizottság tagjainak, póttagjainak és a szavazatszámlálóknak az egész napos munkáját.

A Fejér megyei 4-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke, dr. Hanák Tamás

18:05 A fejlődés ilyen üteme kizárólag a jelenlegi kormányzattal biztosított

Jobb Gyula Kulcs település polgármestere a vasárnapi ebéd előtt szavazott. A polgármester feleségével érkezett a kulcsi 3. szavazókörbe, a helyi iskola tornatermébe. Lapunk kérdésére a szavazás tétjével kapcsolatban a következőket mondta el:

- Polgármesterként a település érdekét kell szem előtt tartanom. Ugyanis az együttműködés és a fejlődés ilyen üteme csak és kizárólag a jelenlegi kormányzattal biztosított. Magánemberként, apaként és nagyapaként a népszavazáson a vallást, gyermekvédelmet és a hazafiságot előtérbe helyezve nem tudok másként szavazni, mint nemmel.

Jobb Gyula és Jobb Gyuláné szavazás Kulcson

Fotó: Török Tímea

17:50 Megugrott a választási részvétel

A legfrissebb adatok alapján országosan a szavazásra jogosultak 62,92 százaléka szavazott 17 óráig. Az arány négy éve, 2018-ban 63,21 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 66,82 százalék.

FEJÉR megye választókerületei (17:00)

Tekintse meg a részletes összeállításunkat: https://www.duol.hu/valasztas-2022-reszvetel

Gyermekvédelmi népszavazás

A gyermekvédelmi népszavazáson vasárnap 17 óráig a szavazásra jogosultak 62,23 százaléka (4 787 527 szavazó) adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A fővárosban pedig a szavazók 66,25 százaléka, 849 095 választópolgár adta le szavazatát eddig.

17:30 A mozgó urna sok idős embernek nyújt szavazási lehetőséget

Gubicza Tibor és felesége Gubicza Tiborné már nagyon várta, hogy leadhassa szavazatát Mezőfalván

Mezőfalván több mint harminc helyre kopogtatnak be, ahol Gubicza Tibor és felesége is igényelt mobil szavazóládát. Tibi bácsi előtt nem idegen a politikai közéleti szereplés, hiszen több éven keresztül vezette tanácselnökként, majd polgármesterként Pusztaszabolcsot. Ráadásként pedig az első Orbán kormány idején a FIDESZ országgyűlési képviselőjeként szolgálta a körzet településeinek érdekeit. Idős korában most lánya és családja segíti a mindennapi életben, amelyhez még mindig szorosan hozzátartozik a napi politikai tájékozódás és természetesen a szavazáson való részvétel is. - A magyar haza sorsáról van szó, ezért is fontos számunkra a szavazás. Sőt még ennél is többről szól a történet, mert ha az anyaország most a népszavazáson megsemmisül, akkor a nemzetnek is vége. Azoknak a külhoniaknak, akik hozzánk tartoznak és a száz éve sajgó fájdalmas sebeinkkel együtt lüktetnek velünk a Trianoni békének nevezett szerződés után. Most a jelenben a múltból táplálkozva a jövőbe kell nézzünk, és ez a szavazás a jövőért szól! A magyar nemzet megmaradásáról szól, mert ha most vesztünk, akkor mindent vesztünk. Ezután már a halottaink csontvázát hiába rázzuk: Ébredjetek hősök, szellemi nagyságok, mert nyelvünkben meghalunk! Tehát a legfontosabb a nemzet érdekében a jelenben a jövőt építeni! Mindahányan menjünk szavazni, mert ez nagyon fontos! A másik fontos dolog a fiatalságot, az új generációt nevelni és felkészíteni az életre, mert úgy érzem, ezen a téren akadnak még hiányosságok. Sokaknál hiányzik a hit, a belőle fakadó remény. És hol van a szeretet? A család a társadalom alkotó eleme, mint a szervezetünk szervrendszerei. Ennek megőrzéséhez, tovább éltetéséhez is elengedhetetlen, hogy legyen bennünk hit, erkölcs és szeretet. Aki pedig nem így gondolkodnak, vétkeznek az emberiség ellen. Az országgyűlési választással párhuzamosan a népszavazás a részemről ezért is lényeges – mondta a szavazatleadás után a Mezőfalván élő Gubicza Tibor, Pusztaszabolcs címzetes polgármestere, volt országgyűlési képviselő, Fejér megye és Pusztaszabolcs díszpolgára.

Kép és szöveg: Hováth László

17:15 Négy szavazókörben voksolhatnak Rácalmáson

Rácalmáson a Helyi Választási Iroda vezetője dr. Györe Andrea. A választási névjegyzékben szereplő rácalmási választópolgárok száma összesen 3 887 fő. Négy szavazókör került kialakításra a kisvárosban, a 1. az Janovich Miklós Általános Iskolában, a 2. szavazókör a Jankovich-kúriában, a 3. szavazókör az orvosi rendelőben, míg a 4. a művelődési házban lett kialakítva. A szavazás reggel 6 órakor rendben elindult, rendkívüli esemény nem történt.

Dr. Györe Andrea a délután 13 órai szavazóköri adatokat összesítve lapunknak azt a felvilágosítást adta, hogy a részvételi arány az országgyűlési választás tekintetében Rácalmáson összesen 42,2 százalék, a népszavazást tekintve pedig 44, 9 százalékon áll.

Péntek délutánig a rácalmási választási irodába 24 mozgóurna igénylést adtak le és 49 átjelentkező jelezte szavazási igényét.

A rácalmási általános iskolában lévő szavazókörben

17:05 A korábbi világklasszis kézilabdázó Radulovics Bojana már szavazott

Radulovics Bojana érdeklődésünkre elmondta, számára különösen fontos, hogy a békét, a biztonságot és a nyugalmat szem előtt tartva adta le voksát.

- Sajnos nekem személyes emlékeim vannak Jugoszláviából, átéltem az 1999-es háborút, azt a rémisztő időszakot hetvennyolc napon át, amikor lebombázták a szülőházunkat is. Szóval, nekem ezért szerepel első helyen, hogy Magyarországon is béke és nyugalom legyen, ezért voksoltam a Fideszre és jelöltjükre, dr. Mészáros Lajosra, akit a lehető legeslegjobb választás volt elindítani, szerintem minden idők legjobb döntése. Csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni, egy igazi lokálpatrióta, aki több évtizede végez kiváló gyógyító munkát. Ismerjük egymást, nagyon jól megtaláltuk a közös hangot, hogy mit szeretnénk ha ő lesz a képviselőnk, amit nagyon remélek. Számára felemelő érzés volt, hogy támogatom őt a kampány során, de nekem is, hogy mellé állhatok. Amennyiben megtisztelik az emberek bizalmukkal és nyer, az biztos, minden erejével, szívvel és lélekkel fog dolgozni Dunaújváros és környéke érdekéért és felvirágoztatásáért. Számomra nyilván ezek közül a sport és a kultúra területe lesz a legfontosabb. Annak is nagyon örülök, hogy Dunaújvárosban megújult a Fidesz, amit én láttam, munkára éhesek, rendkívül szimpatikusak számomra. Csakúgy, mint dr. Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke, akivel szintén egyeztettük elképzeléseinket a sport és a kultúra terén.

Radulovics Bojana Dunaújváros büszkesége és díszpolgára Újtelepen szavazott

16:50 Újra kellett éleszteni egy szavazót Nagykanizsán

A szavazóhelyiségben egy idős férfi választópolgár, aki a szavazólapját még nem vette át, sorbanállás közben rosszul lett és összeesett - írja a Zaol.hu a valasztas.hu információ nyomán. A sorban várakozó orvos végzettségű választópolgár kezdte meg segítséggel az újraélesztést.



A bizottság egy tagja értesítette a szomszédos épületben lévő Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. A választópolgár rokona hívta a mentőszolgálatot. A Katasztrófavédelem munkatársai átvették az újraélesztést a mentők megérkezéséig. 10.50 perctől 11.45 percig a szavazást felfüggesztették. A Katasztrófavédelem kiérkezésétől a mentők intézkedésének végéig a bizottság a szavazóhelyiségben volt. A választópolgárok a szavazóhelyiség előtt tartózkodtak. Mivel az urnák és a szavazással kapcsolatos minden irat a teljes intézkedés alatt a szavazatszámláló bizottság látókörében volt, azokat zárolni nem kellett, a voksolás 11.45-től folytatódott.

16:00 Megjöttek az országgyűlési választás legfrissebb részvételi adatai

Eszerint 15 óráig országosan a szavazásra jogosultak 52,75 százaléka szavazott. Az arány négy éve, 2018-ban 53,64 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 56,44 százalék.

FEJÉR megye választókerületei (15:00)

Tekintse meg a részletes összeállításunkat: https://www.duol.hu/valasztas-2022-reszvetel

15:50 Lőrinczi Konrád: hatalmas a mai választás tétje

Lőrinczi Konrád, Dunaújváros MJV önkormányzati képviselője elmondta lapunknak, miután élt választójogával:

- Eljöttem szavazni, mert hatalmas a mai választás tétje. Fontosnak tartom, hogy támogassam a Fideszt a szavazatommal.

Az elmúlt 12 évben minden választásnak más volt a tétje.

A 2010-ben a Gyurcsány által csődbe vitt országot kellett megmenteni, kivezetni a válságból. A Fidesznek sikerült, sőt fejlődő pályára állította a gazdaságot. 2014-ben a fejlődés folytatása, a Fidesz rezsicsökkentésének megvédése volt a tét. 2018-ban a baloldal beengedte volna a migránsokat. Csak a Fidesz tudta megállítani a migránsokat, megvédeni hazánkat. Most, 2022-ben a tét halmozott. Ha ismét Gyurcsányék kerülnek hatalomra, mindent elveszíthetünk amit eddig a Fidesz elért. A rezsicsökkentést, az adócsökkentéseket, az ország megvédését, a virágzó gazdaságot, a békét és biztonságot. A baloldal ismét mindent eladna, kiárusítana, amelyet a kormány visszavásárolt. Ezektől csak a Fidesz tudja megvédeni Magyarországot.

Lőrinczi Konrád, Dunaújváros MJV önkormányzati képviselője

15:40 Legyen elved és hited

A magyar nemzetnek több évszázadon keresztül külföldről mondták meg, hogy milyen politikát folytasson. Harminc éve, hogy szabadon választhatunk, ezért úgy gondoljuk feleségemmel együtt, hogy minden magyar embernek, akinek fontos nemzete és országa sorsa az elmegy szavazni. Legyen elved és hited, mint azt Petőfi Sándor is mondotta, ezért nem szeretem azokat az embereket, akik bármilyen politikai véleményt megformálnak, de ugyanakkor nem érdemesítik hazájukat, arra, hogy legalább tíz percet áldozzanak életükből és leadják voksukat a legközelebbi szavazóhelyen.

13:30 Daruszentmiklóson és Előszálláson is rendben zajlik a választás

Daruszentmiklós mindkét szavazókörében ugyanazt az információt kaptuk: a szavazók a korábbinál nagyobb létszámban jelentek meg a helyszínen. Zavaró tényezőkről senkinek sem volt tudomása. A 2. számú körzetben találkoztunk Gyalus Tamással, aki első alkalommal vehetett részt ebben a döntéshozásban, illetve Pap Szilvia is megosztotta velünk gondolatait.

Gyalus Tamás - Daruszentmiklós -A Dunaferr iskolába járok, huszonegy éves vagyok, és élvezem ezt a helyzetet. Úgy érzem, hogy mint egy vizsgára, olyan komolyan készültem erre a mai napra, mert úgy érzem, hogy most mindenkinek felelős döntést kell hoznai. A délutánt baráti társaságban töltöm.

Pap Szilvia - Daruszentmiklós -Nem kapkodtam, csak tudtam, hogy mit kell csinálnom. Itt helyben a szavazóköri bizottság minden technikai részletet elmondott, egyből sorra kerültem, és mivel már otthon eldöntöttem, hogy kire és mire fogok szavazni, gyorsan végeztem a dolgommal. Mára ez volt a legfontosabb programom, ezért most már egy rendes szabadidős vasárnap délutánom következik.

Viczainé Viktor Noémi - Előszállás -Szerintem a vélasztás egy nagyon komoly dolog, amire jó előre illik alaposan felkészülni. Így voltam ezzel én is. Semmit sem bíztam a véletlenre. Itt megkaptam azt a technikai segítséget, amire szükségem volt, ezért hamar megoldottam a feladatomat. A délután már családi programot hoz, a kisfiammal megyünk a nagyszüleihez Baracsra!

13:20 Előszálláson is rendben zajlik a választás

Az általános iskolában berendezett 2. és 3. szavazási körzetben dolgozók a választók a korábbi választásokhoz hasonló aktivitásáról számoltak be a délelőtti órákban. Itt találkoztunk Madár Gáborral, akinek puszta gazda a foglalkozása. Elmondta:

-Végig figyeltem a választási küzdelmeket és arra szavaztam, aki várhatóan a legjobban képviseli majd a gazdálkodók érdekeit. A lebonyolítást zökkenőmentesnek éreztem, figyelmesek voltak a szavazatszámlálók, úgy láttam, hogy mindenkinek segítettek, ha szüksége volt rá. A választást nagyon komoly dolognak tartom, ezért különösen figyelek rá.

Gábor hozzátette: - Mindenki a délelőtti havazás miatt sóhajtozik, de a legfontosabb a csapadék, ami ilyen, vagy olyan formában a földekre került. Ma délután, ha esik az eső, akkor pihenni fogok, ha csak fúj a szél, akkor elmegyek egyet lovagolni. BAT

Madár Gábor a szavazókörben

Korábbi hírfolyamunkat itt megtekinthetik: https://www.duol.hu/valasztas2022/2022/04/elertuk-a-50-szazalekos-reszvetelt