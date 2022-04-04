1 órája
Fejér megye mind az öt körzetében nyert a Fidesz
2022.04.03. Országgyűlési választás 2022 Dunaújváros Fotón: Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő Dunaújvárosi Hírlap DH
2022.04.03. Országgyűlési választás 2022 Dunaújváros Fotón: Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő Dunaújvárosi Hírlap DH
1. Választókerület - Székesfehérvár
- VARGHA TAMÁS (FIDESZ-KDNP) 47,95%
- MÁRTON ROLAND (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) 41,28%
- VÉGH ANNAMÁRIA (MI HAZÁNK) 5,19%
- FENEKES ROLAND (MKKP) 3,57%
- BALOGH BENEDEK (MEMO) 1,32%
- GÖDE IMRE (NORMÁLI PÁRT) 0,70%
2. Választókerület - Székesfehérvár
- TÖRŐ GÁBOR (FIDESZ-KDNP) 56,66%
- FAZAKAS ATTILA (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) 29,43%
- SCHMIDT ROLAND (MI HAZÁNK) 8,22%
- VARGA ESZTER (MKKP) 3,61%
- FOGARASI MÁRTA (NORMÁLIS ÉLET) 0,97%
- HUSZTI MÁRIA ROZÁLIA (MEMO) 0,89%
- VERES PÉTER (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 0,23%
3. Választókerület - Bicske
- TESSELY ZOLTÁN (FIDESZ-KDNP) 58,09%
- BALÁZS PÉTER (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) 31,12%
- HEGEDÜS PÁL (MI HAZÁNK) 5,64%
- MÉSZÁROS LÁSZLÓ (MKKP) 3,38%
- KÖNYVES TAMÁS (MEMO) 1,54%
- FLÉGER ISTVÁN TAMÁS (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 0,23%
4. Választókerület - Dunaújváros
- MÉSZÁROS LAJOS (FIDESZ-KDNP) 46,82%
- KÁLLÓ GERGELY (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) 43,20%
- BADÓ PÉTER (MI HAZÁNK) 5,00%
- POZSGAI ANITA (MKKP) 2,58%
- HERMANN HENRIK (MEMO) 1,51%
- KOHL JÁNOS (NORMÁLIS PÁRT) 0,65%
- FEHÉRVÁRI ZSOLT ISTVÁN (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 0,22%
5. Választókerület - Sárbogárd
- VARGA GÁBOR (FIDESZ-KDNP) 65,15%
- KERTÉSZ ÉVA (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) 23,83%
- GIEBER LAJOS (MI HAZÁNK) 7,11%
- SPALA GÁBOR (MKKP) 2,18%
- KOVÁCS JÁNOS FERENC (NORMÁLIS PÁRT) 1,08%
- LAKATOS KRISZTIÁN (MEMO) 0,65%