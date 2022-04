17:05 A korábbi világklasszis kézilabdázó Radulovics Bojana már szavazott

Radulovics Bojana érdeklődésünkre elmondta, számára különösen fontos, hogy a békét, a biztonságot és a nyugalmat szem előtt tartva adta le voksát.

- Sajnos nekem személyes emlékeim vannak Jugoszláviából, átéltem az 1999-es háborút, azt a rémisztő időszakot hetvennyolc napon át, amikor lebombázták a szülőházunkat is. Szóval, nekem ezért szerepel első helyen, hogy Magyarországon is béke és nyugalom legyen, ezért voksoltam a Fideszre és jelöltjükre, dr. Mészáros Lajosra, akit a lehető legeslegjobb választás volt elindítani, szerintem minden idők legjobb döntése. Csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni, egy igazi lokálpatrióta, aki több évtizede végez kiváló gyógyító munkát. Ismerjük egymást, nagyon jól megtaláltuk a közös hangot, hogy mit szeretnénk ha ő lesz a képviselőnk, amit nagyon remélek. Számára felemelő érzés volt, hogy támogatom őt a kampány során, de nekem is, hogy mellé állhatok. Amennyiben megtisztelik az emberek bizalmukkal és nyer, az biztos, minden erejével, szívvel és lélekkel fog dolgozni Dunaújváros és környéke érdekéért és felvirágoztatásáért. Számomra nyilván ezek közül a sport és a kultúra területe lesz a legfontosabb. Annak is nagyon örülök, hogy Dunaújvárosban megújult a Fidesz, amit én láttam, munkára éhesek, rendkívül szimpatikusak számomra. Csakúgy, mint dr. Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke, akivel szintén egyeztettük elképzeléseinket a sport és a kultúra terén.

Radulovics Bojana Dunaújváros büszkesége és díszpolgára Újtelepen szavazott Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

16:50 Újra kellett éleszteni egy szavazót Nagykanizsán

A szavazóhelyiségben egy idős férfi választópolgár, aki a szavazólapját még nem vette át, sorbanállás közben rosszul lett és összeesett - írja a Zaol.hu a valasztas.hu információ nyomán. A sorban várakozó orvos végzettségű választópolgár kezdte meg segítséggel az újraélesztést.



A bizottság egy tagja értesítette a szomszédos épületben lévő Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. A választópolgár rokona hívta a mentőszolgálatot. A Katasztrófavédelem munkatársai átvették az újraélesztést a mentők megérkezéséig. 10.50 perctől 11.45 percig a szavazást felfüggesztették. A Katasztrófavédelem kiérkezésétől a mentők intézkedésének végéig a bizottság a szavazóhelyiségben volt. A választópolgárok a szavazóhelyiség előtt tartózkodtak. Mivel az urnák és a szavazással kapcsolatos minden irat a teljes intézkedés alatt a szavazatszámláló bizottság látókörében volt, azokat zárolni nem kellett, a voksolás 11.45-től folytatódott.

16:00 Megjöttek az országgyűlési választás legfrissebb részvételi adatai

Eszerint 15 óráig országosan a szavazásra jogosultak 52,75 százaléka szavazott. Az arány négy éve, 2018-ban 53,64 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 56,44 százalék.

FEJÉR megye választókerületei (15:00)

15:50 Lőrinczi Konrád: hatalmas a mai választás tétje

Lőrinczi Konrád, Dunaújváros MJV önkormányzati képviselője elmondta lapunknak, miután élt választójogával:

- Eljöttem szavazni, mert hatalmas a mai választás tétje. Fontosnak tartom, hogy támogassam a Fideszt a szavazatommal.

Az elmúlt 12 évben minden választásnak más volt a tétje.

A 2010-ben a Gyurcsány által csődbe vitt országot kellett megmenteni, kivezetni a válságból. A Fidesznek sikerült, sőt fejlődő pályára állította a gazdaságot. 2014-ben a fejlődés folytatása, a Fidesz rezsicsökkentésének megvédése volt a tét. 2018-ban a baloldal beengedte volna a migránsokat. Csak a Fidesz tudta megállítani a migránsokat, megvédeni hazánkat. Most, 2022-ben a tét halmozott. Ha ismét Gyurcsányék kerülnek hatalomra, mindent elveszíthetünk amit eddig a Fidesz elért. A rezsicsökkentést, az adócsökkentéseket, az ország megvédését, a virágzó gazdaságot, a békét és biztonságot. A baloldal ismét mindent eladna, kiárusítana, amelyet a kormány visszavásárolt. Ezektől csak a Fidesz tudja megvédeni Magyarországot.

Lőrinczi Konrád, Dunaújváros MJV önkormányzati képviselője

15:40 Legyen elved és hited

A magyar nemzetnek több évszázadon keresztül külföldről mondták meg, hogy milyen politikát folytasson. Harminc éve, hogy szabadon választhatunk, ezért úgy gondoljuk feleségemmel együtt, hogy minden magyar embernek, akinek fontos nemzete és országa sorsa az elmegy szavazni. Legyen elved és hited, mint azt Petőfi Sándor is mondotta, ezért nem szeretem azokat az embereket, akik bármilyen politikai véleményt megformálnak, de ugyanakkor nem érdemesítik hazájukat, arra, hogy legalább tíz percet áldozzanak életükből és leadják voksukat a legközelebbi szavazóhelyen.

