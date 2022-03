Menczer Tamás a választás tétjét emelte beszédjének középpontjába. Kiemelte, hogy a politika tapasztalati műfaj. A baloldali kormányzás korábbi tapasztalatai az adóemelés, a munkanélküliség, az eladósodás és az államcsőd volt, amíg az eltelt 12 évben a polgári kormány ideje alatt a rezsicsökkentést, a családtámogatást, a fiatalok adómentességét, a migráció megállítását és a zajló háborúban a béke fontosságának hangsúlyozását tapasztalhatta meg az ország lakossága.



Mint mondta, a polgári kormánynak semmi szégyellnivalója nincsen, nem kell lesütött fejjel mászkálnia az utcán. A baloldali kormányok 2010-ig, amikor „csak egy” válság, a gazdasági válság sújtotta az országot, akkor is képesek voltak az ország hajóját a csődbe kormányozni, elszabadult a munkanélküliség, nőttek a rezsiköltségek, elvették a nyugdíjasok 13. havi járandóságát és az IMF csapjára tették hazánkat.

A kormánynak nincs mit szé­gyellnie



Telt ház fogadta az előadókat a fórumon Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Hangsúlyozta, hogy ­ezzel szemben az Orbán-kormánynak az elmúlt tíz évben meg kellett küzdenie a vörösiszap-­katasztrófával, a súlyos árvízi helyzettel, a migrációs válsággal, az energiaválsággal és most a háborúval. Mindezekkel együtt az ország nincs csődben, sőt tíz év alatt egymillió munkahelyet létesítettek, családtámogatási rendszert vezettek be, visszaadták a nyugdíjasoknak a 13. havi járandóságot, a fiataloknak adómentességet adtak és rezsicsökkentést vezettek be.



Menczer Tamás rátért a csaknem egy hónapja tartó háború kérdésére is. Kiemelte, hogy a kormány álláspontja világos, a béke megteremtéséért kell küzdeni, az Ukrajna felől érkező menekülteken segíteni kell, és mindenképpen el kell kerülni, hogy az ország belesodródjon a háborúba. Utóbbi kapcsán Magyarország sem fegyvert, sem katonákat nem küld a harctérre, és nem engedi hadi szállítmányok országunkon keresztüli szállítását. Ezzel szemben, mint mondta, a baloldal miniszterelnök-jelöltje és több prominens politikusa is küldene katonát, fegyvert Ukrajnába, amivel egyértelmű veszélynek tennék ki az országot. Hangsúlyozta hát, hogy a választás tétje nem más, mint hogy béke legyen vagy háború. Az elért eredmények megóvása érdekében és a béke megteremtése melletti kiállás érdekében mindenkinek el kell mennie szavazni április 3-án.