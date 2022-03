Videóval 31 perce

Anonymus dunaújvárosi témájú videóval jelentkezett

Anonymust, az álarcos leleplezőembert úgy véljük senkinek nem kell bemutatni, szerepelt annyit a médiában az elmúlt hónapokban, hogy mindenki tudja ki ő, még ha a személyazonossága ismeretlen is. Azt viszont valószínűleg kevesebben gondolták, hogy megszólít minket, dunaújvárosiakat is. Pénteken este a Facebookon, ez is megtörtént, szombaton pedig jött a folytatás.

Forrás: Kálló Gergely közösségi oldala

Az első videóban Anonymus egy hangfelvételt játszik be, melyen Magyar András, az MSZP helyi szervezetének elnöke, a párt választókerületi elnöke beszél Kálló Gergely országgyűlési képviselőről, aki mint tudjuk az ellenzéki összefogás színeiben indul a jövő vasárnapi választásokon. Magyar a beszélgetésben kijelenti, hogy „ez a Kálló egy senki”. Míg a Fidesz jelöltje, a helyi kórház főigazgatója. Beszélgetőpartnere a kórház rossz állapotát hozza fel, mire Magyar András a következőket mondja: „...ahány ember volt Budapesten kórházban, Budapesten fejedre esik a vakolat. A dunaújvárosi egy tök szép, egy tök tiszta kórház…”. Az is elhangzik a szájából, hogy „ nagy valószínűséggel a Fidesz kormány az maradni fog…”, és hozzáteszi, hogy a választókörzetnek nem lesz jó, ha Kálló nyer, mert semmit (ő itt egy obszcén kifejezést használ – a szerk.) „nem fog tudni elintézni megint”. Anonymus az első videó végén folytatást ígért, szavát be is tartotta. Szombaton kora este jött a második videó, melyben a vasmű privatizációja a téma és szintén Magyar András helyi MSZP elnököt lehet hallani. Anonymus elmondja, hogy Kállóék egy kiadvánnyal szórták meg a városi háztartásokat, melyben a vasmű korábbi privatizációjáról értekeznek. Magyar András pedig a következőket mondja a hangfelvételen: „hát most nem tudom, ezt a vasműs dolgot kezdték el feszegetni? Hát erre mondjuk nem nehéz a válasz, mert az MSZP adta el meg a Gyurcsány...” A videó további részében látható egy felvétel részlet Pintér Tamás jelenlegi polgármesterről is, aki ezeket mondta korábban a témával kapcsolatban „mert hogyha rajtunk múlna, akkor Gyurcsány Ferencnek a börtöncellájának a zárjában már ott rohadna a lakat”. Kálló Gergely a saját politikusi Facebook oldalán is azt feszegette a napokban, hogy kik privatizálták a vasművet és a Fideszre mutogatott. A postaládákba bedobott, egyébként semmilyen hivatkozási számmal, impresszummal, kiadó nevével, tartalomért felelős személy nevével nem fémjelzett kiadványban is erről lehet olvasni. Nem tudjuk pontosan ki készítette a szóban forgó kiadványt, Anonymus azt állítja, hogy Kállóék. Új narratíva ez például Pintér Tamás véleményéhez képest. Meglepő, hogy ugyanabból a tömbből jövő két városi „erős ember” ennyire mást beszél. Az pedig még meglepőbb, hogy az ellenzéki hatosfogat egyik pártjának elnöke egyrészt alkalmatlannak tartja a közös jelölt Kállót, másrészt meghazudtolja őt a kampány legélesebb szakaszában. Kíváncsian várjuk a beígért folytatást, a végére még tényleg kiderül, hogy itt helyben az ellenzéki összefogásra ráillik az, hogy kívül még jó a máz, de belül rohad rég.



