Nagy a baj, nehéz anyagi helyzetbe került a DKKA, veszélyben az NB I-es szereplés

Az elmúlt évtizedekben sajnos már többször bajba került a dunaújvárosi női NB I-es kézilabda, s most ismét ez a helyzet állt elő, miután anyagi gondok vannak az egyesületnél. Így veszélybe került a DKKA élvonalbeli szereplése a szezon hátralévő részére. Minderről a Dunaújvárosi Kohász Facebook-oldalán kedden kora délután megjelent közleményben tájékoztatta a klub a közvéleményt.

Veszélybe került a DKKA NB I-es csapatának szereplése, de a klubvezetés bízik az összefogás erejében, amiért minden követ megmozgatnak

Fotó: Horváth László

Mint írják, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. az elmúlt években mindent megtett annak érdekében, hogy a város méltó módon legyen jelen a magyar élvonalbeli női kézilabdában. A klub a nehéz gazdasági környezet ellenére is folyamatosan biztosította az utánpótlás és a felnőtt csapat szakmai munkáját, valamint a működéshez szükséges alapfeltételeket.

Nehéz anyagi helyzet, veszélyben az NB I-es csapat szereplése

Az elmúlt hónapokban azonban a megnövekedett költségek, a támogatások csökkenése és a szponzori háttér bizonytalansága miatt a DKKA Nonprofit Kft. nehéz anyagi helyzetbe került. A jelenlegi körülmények komoly kihívást jelentenek, és veszélybe sodorták a felnőtt NB I-es csapat szereplését a 2025/2026-os szezonban.

Az utánpótlás helyzete stabil

Fontos hangsúlyozni, hogy az utánpótlás-nevelés továbbra is stabil alapokon nyugszik, és a fiatal sportolók képzése, fejlődése folyamatosan biztosított. A problémák elsősorban a felnőtt csapat finanszírozását érintik, ahol a működési költségek – utazás, bérköltség, versenyeztetés, egészségügyi és logisztikai kiadások – a korábbi évekhez képest veszélybe került.

A klubvezetés az elmúlt időszakban több tucat gazdasági szereplővel, szponzorral és a város képviselőivel folytatott egyeztetést a hosszú távú fenntarthatóság érdekében.

Minden megoldásra nyitottak, összefogást kérnek és bizakodnak

A DKKA nyitott minden olyan megoldásra, amely biztosíthatja Dunaújváros női kézilabdájának jövőjét – legyen szó stratégiai partnerségről vagy közös finanszírozási modellről.

Célunk, hogy a város és a helyi közösség továbbra is büszke lehessen arra a sportértékre és utánpótlás-nevelő munkára, amelyet a DKKA képvisel. Ehhez azonban összefogásra és kiszámítható támogatásra van szükség.

Bízunk abban, hogy Dunaújváros számára továbbra is fontos marad a női kézilabda jövője, és közösen sikerül megtalálni a klub hosszú távú stabil működésének feltételeit.

A csapat ilyen körülmények között pénteken Magyar Kupa mérkőzést játszik az Alba Fehérvár otthonában. Bízunk benne, a lányok ismét ki tudják zárni ezeket a nehézségeket és csapatként küzdve