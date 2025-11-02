november 2., vasárnap

Újabb vereség

Ötven perc alatt végzett a Kaposvár

A röplabda TippmixPro NB I Extraliga alapszakaszának harmadik fordulójában hazai környezetben is bemutatkozott a Dunaújvárosi KSE csapata. Újabb vereséget szenvedtek.

Gróf András
Még várni kell a dunaújvárosiak első pontszerzésére

Fotó: feol

Az újvárosiak szombaton délután a Fino Kaposvár gárdáját fogadták a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában, és újabb vereséget szenvedtek. A DKSE továbbra is pont nélkül áll a bajnokságban. 

Dunaújvárosi KSE – Fino Kaposvár 0:3 (-11, -7, -15)

Dunaújváros Egyetem Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Kiss Norbert, Kiss Zoltán.

Dunaújvárosi KSE: Takács M., Vadász K., Németh z., Juhász B., Kiss J., Papp T., Kaiser (liberó). 
Csere: Borgatti, Rostás, Lampert, Wachter. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Fino Kaposvár: Hubicska, Smidl, Magyar B., Medina, Dávid Cs., Grigoriev, Feliciano (liberó). 
Csere: Finta, Laczó, Bögöly, Novoselov, Alin-Florin, Csordás B. (liberó). Vezetőedző: Kedacic Zorán.

Az első két szettben nem igazán tudták a hazaiak megnehezíteni a kaposváriak dolgát. A harmadik játszmában is csak tizenöt pontig jutott a dunaújvárosi alakulat. Összességében ötven perc sem kellett a vendégeknek a három bajnoki pont megszerzéséhez.

Tomanóczy Tibor: – Természetesen tudtuk, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, ám ettől függetlenül az első két szettben egyáltalán nem azzal a hozzáállással játszottunk, amivel kellett volna. A harmadik játékrész már jobban tetszett. 

Próbáltunk végre röplabdázni is, de azért kijött a két gárda közti különbség.

Persze tisztában vagyunk azzal, hogy nekünk nem ezt a meccset kell megnyerni, de ennél azért sokkal jobban kell beleállni egy-egy mérkőzésbe. Sok mindenben fejlődnünk kell még, de ezen dolgozunk, és bízom abban, hogy lesz is eredménye. Azt azonban látni kell, hogy sok türelem kell még ennek a nagyon fiatal csapatnak.

A forduló eddig lejátszott mérkőzéseinek eredményei: MEAFC-Peka Bau – MAFC 3:1 (-22, 23, 13, 24), Swissten Dág KSE - Debreceni EAC 3:1 (20, 21, -16, 20), TFSE – Kecskeméti RC 3:0 (18, 21, 21).

Az alapszakasz állása: 1. Fino Kaposvár 9 pont, 2. VRC Kazincbarcika 6 pont, 3. MEAFC-Peka Bau 6 pont, 4. Swissten Dág KSE 6 pont, 5. Prestige Fitness Pénzügyőr SE 5 pont, 6. MAFC 4 pont, 7. TFSE 4 pont, 8. MÁV Előre Foxconn 3 pont, 9. Debreceni EAC 3 pont, 10. Kecskeméti RC 2 pont, 11. Vidux-Szegedi RSE 0 pont, 12. Szolnoki RK-SC SI 0 pont, 13. Dunaújvárosi KSE 0 pont.

 

