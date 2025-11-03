november 3., hétfő

Szünet előtt

3 órája

Szücs Botond parádézott a kapuban

Címkék#Szücs Botond#dunaújvárosi#jégkorong#Csíkszereda#DAB#Erste Liga

Mindössze egy gól döntött vasárnap este a Dunaújvárosi Acélbikák - SC Csíkszereda Erste Liga mérkőzésen, de azt a csíkiak szerezték, és nyertek 1-0-ra. Szücs Botond a DAB kapujában remekelt. Hétvégén szünet lesz az európai hokibajnokságokban, a válogatottak szereplései miatt.

Agárdy Csaba
Szücs Botond parádézott a kapuban

A dunaújvárosiak elszántan küzdöttek, "csak" a gól hiányzott a játékukból

Fotó: DAB/Anda Fábián

A találkozót Péter Balázs 23. percben lőtt gólja döntötte el - Szücs Botondot csak ekkor tudták becsapni a vendégek -, pedig a hajrában a dunaújvárosiak számára több lehetőség is adódott az egyenlítésre, és ezzel a mérkőzést hosszabbításra hozni. 

Szücs Botond
Szücs Botond kimagasló teljesítményt nyújtott a Csíkszereda ellen
Fotó: DAB/Anda Fábián

Szücs Botondot mindkét edző dicsérte

A harmadik játékrészben négy percet is emberelőnyben játszhatott a DAB - ebből egy részt kettős előnyben -, de nem sikerült betalálni ugyanúgy, mint amikor a dunaújvárosiak a hajrában lehozták a kapusukat, így hat mezőnyjátékossal támadták a székelyek kapuját.

A találkozót így látták az edzők.

Németh Péter (DAB, másodedző): – A miskolci 10-1-es pofon után úgy jöttünk el ide, hogy elhiggyük magunkról, nem vesztes csapat vagyunk, hanem igenis, képesek vagyunk győzni. A srácok ezt átvették, volt erről beszélgetésünk, csak a pozitív dolgokat igyekeztünk kiemelni, azt, ki mit tud hozzátenni ahhoz, hogy megnyerjünk egy mérkőzést. Ezekből egyetlen egy dolog nem valósult meg ma, méghozzá a kapura lövések száma, ezt keveselltük, tizenhat lövés nem elég egy meccs megnyeréséhez. A mai teljesítménye után ezzel együtt is büszke lehet magára mindenki, és bár nem szoktam ilyet tenni, de külön ki szeretném emelni Szücs Botond teljesítményét, óriásit dolgozott a kapuban, meccsben tartott minket, az ő jelenléte ma tudta volna adni azt a pluszt, hogy győztesen hagyjuk el a jeget.

Kevin Constantine, SC Csíkszereda: – Pénteken 7-1-re nyertünk, és ilyenkor egy edző egy kicsit ideges, hogy talán egy kicsit kienged a csapata egy ilyen mérkőzés után. Ellenfelünk nagy különbséggel kapott ki a legutóbbi meccsén, és ilyenkor aggódunk azért, hogy egy ilyen vereség után a másik csapat ezúttal készen áll majd a mérkőzésre. Szoros meccs volt. Szerintem irányítottuk azért a mérkőzés nagyobb részét, nagyon jó gólszerzési lehetőségeink voltak, de fantasztikus volt az ellenfél kapusa, ő volt az első számú oka annak, hogy szoros mérkőzés volt, de ez a jégkorong, a kapus a legfontosabb játékos minden csapatban. A kapusuk jó volt, de a miénk is jól védett, ezért lett ebből egy szoros, jó mérkőzés.

