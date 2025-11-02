november 2., vasárnap

Erste Liga

50 perce

Folytatódott az Acélbikák országjárása

Címkék#jégkorong#Dunaújváros#Csíkszereda#DAB

Lassan már követhetetlen, hogy a Dunaújvárosi Acélbikák (DAB) jégkorongcsapata mikor jászik idegenben és mikor "hazai" pályán. A Dunaújvárosi Jégcsarnok továbbra is felújítás alatt. Ezért a DAB ma este is folytatta országjárását.

Agárdy Csaba
Folytatódott az Acélbikák országjárása

Mindössze egy gól döntött a ma esti meccsen a székelyek ellen

A dunaújvárosiak ellenfele ezúttal az SC Csíkszereda volt. Pénteken Miskolcon volt "otthon" a DAB, ma Újpesten. Folyik tehát a Bikák országjárása. A tabellán harmadik helyen álló székelyek ellen a DAB tisztességgel helytállt. A szeredaiak Péter Balázs 23. percben szerzett góljával nyertek 1-0-ra. 

országjárás
Keresztes Zsombor a Csíkszereda kapuja előtt helyzetben. Országjárás közben Újpesten
Fotó: DAB/Anda Fábián

Az országjárás újabb állomása Újpest

DAB - Csíkszereda 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)

DAB: Szücs (Bejó) – Szécsi, Pozsár, Popovic, Subotic, Keresztes – Balázsi, Vuoksiala, Aszkarov, Zohovs, Jarulin – Kudin, Bánki, Pinczés, Zorin, Strenk – Mikulovics, Csémi, Cseh. Vezetőedző: Hetler Ádám.

Csíkszereda: Onodi (Buda) – MacEachern, Láday, Péter 1, Gymer, Becze (1) – Ahola, Ferencz-Csibi, Machala, Petryk, Antal – Salló (1), Kristó, Rokaly, Reisz, Fodor – Kovács E., Silló, Márton, Bíró. Vezetőedző: Kevin Constantine.



 

