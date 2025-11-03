november 3., hétfő

Mennyei megyei

1 órája

Meccs közben hagyta ott csapatát a kapus, ki nem találja miért

Címkék#Fröcsi#sztori#TrollFoci#Kiskunlacháza-Pereg SE#mennyei megyei#labdarúgás

A magyar labdarúgás, különsen az alsóbb, amatőr osztályok mindig szolgáltatnak érdekes, vicces, különleges sztorikat. Ezúttal is egy ilyen történt a mennyei megyeiben a szomszédban.

Gallai Péter

Történt, hogy a Pest vármegyei negyedosztály déli csoportjában a Pereg SE a Csévharaszti legjobbjait fogadta szombaton. A találkozó első gólját nagyszerű szabadrúgásból Joszkin István szereze, aki a fickába tekerte a labdát, az ellenfél kapusa mozdulni se tudott. A találatról készült videót a gólszerző elküldte a TrollFoci nevű Facebook-oldalnak, ahol vicces mémeket, posztokat is gyártanak a magyar labdarúgás minden szegletéből. Önmagában a gól még nem is biztos, hogy megütötte volna az oldal szerkesztőinek ingerküszöbét, azonban a sztori folytatása már igen: a második félidőben hősünk kapusként folytatta, mert hálóőrüknek el kellett mennie dolgozni! Ilyen is csak a mennyei megyeiben történhet.

mennyei megyei
Jozskin István itt már kapusfelszerelésben, mert a kolléga elment dolgozni – a mennyei megyeiben minden is megtörténhet

Mennyei megyei, a csapat is felült a poénvonatra

A videót megosztotta a Kiskunlacháza - Pereg SE közösségi oldala is vasárnap, posztjukban kiemelték, Joszi parádés szabadrúgásával vezetttek.

Ám mivel csak éppen bement, így a második félidőben beállítottuk a kapuba

 – írták bejegyzésükben, amivel ők is felültek a poénvonatra.

A meccset végül 3-2-re a Pereg nyerte meg, Joszkin a második félidőben két gólt is kapott. 

Fröcsi nem visszavonult, hanem kihízta előszállási csapatát

A TrollFoci csapata 2023-ban Előszálláson forgatott, amikor Bor Gábor alias Fröcsi búcsúmeccséről számoltak be, aki fél év egyszeri kihagyással csak a település színeiben rúgta a labadát tizenhat éven keresztül. A szinte mindenki által ismert játékos Böde Dánielnek volt még iskolás korában évfolyamtársa Dunaújvárosban. Előző év szeptemberében is járak a településen a Nagykarácsony elleni derbi alkalmával, akkor mondta nekik Fröcsi a legendássá vált mondatot, hogy van önkritikája, azért hagyta abba a játékot.

 Azaz nem visszavonult, hanem kihízta a csapatot. 

Egyébként Böde stílusban játszott, nem azért, mert szezononként ötven gólt lőtt, hanem akkora volt.

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
