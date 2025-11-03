2 órája
Meccs közben hagyta ott csapatát a kapus, ki nem találja miért
A magyar labdarúgás, különsen az alsóbb, amatőr osztályok mindig szolgáltatnak érdekes, vicces, különleges sztorikat. Ezúttal is egy ilyen történt a mennyei megyeiben a szomszédban.
Történt, hogy a Pest vármegyei negyedosztály déli csoportjában a Pereg SE a Csévharaszti legjobbjait fogadta szombaton. A találkozó első gólját nagyszerű szabadrúgásból Joszkin István szereze, aki a fickába tekerte a labdát, az ellenfél kapusa mozdulni se tudott. A találatról készült videót a gólszerző elküldte a TrollFoci nevű Facebook-oldalnak, ahol vicces mémeket, posztokat is gyártanak a magyar labdarúgás minden szegletéből. Önmagában a gól még nem is biztos, hogy megütötte volna az oldal szerkesztőinek ingerküszöbét, azonban a sztori folytatása már igen: a második félidőben hősünk kapusként folytatta, mert hálóőrüknek el kellett mennie dolgozni! Ilyen is csak a mennyei megyeiben történhet.
Mennyei megyei, a csapat is felült a poénvonatra
A videót megosztotta a Kiskunlacháza - Pereg SE közösségi oldala is vasárnap, posztjukban kiemelték, Joszi parádés szabadrúgásával vezetttek.
Ám mivel csak éppen bement, így a második félidőben beállítottuk a kapuba
– írták bejegyzésükben, amivel ők is felültek a poénvonatra.
A meccset végül 3-2-re a Pereg nyerte meg, Joszkin a második félidőben két gólt is kapott.
Fröcsi nem visszavonult, hanem kihízta előszállási csapatát
A TrollFoci csapata 2023-ban Előszálláson forgatott, amikor Bor Gábor alias Fröcsi búcsúmeccséről számoltak be, aki fél év egyszeri kihagyással csak a település színeiben rúgta a labadát tizenhat éven keresztül. A szinte mindenki által ismert játékos Böde Dánielnek volt még iskolás korában évfolyamtársa Dunaújvárosban. Előző év szeptemberében is járak a településen a Nagykarácsony elleni derbi alkalmával, akkor mondta nekik Fröcsi a legendássá vált mondatot, hogy van önkritikája, azért hagyta abba a játékot.
Azaz nem visszavonult, hanem kihízta a csapatot.
Egyébként Böde stílusban játszott, nem azért, mert szezononként ötven gólt lőtt, hanem akkora volt.
Aki kihízta a csapatát - a vasárnapi focimeccsen búcsúztatják Fröcsit Előszálláson, ahol a TrollFoci is forgat
Elkészült a TrollFoci videója Előszállásról, Fröcsi búcsúmeccséről
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!