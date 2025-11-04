Ismét meglepetés Dunaújvárosban, a rekordbajnok lecsúszott az első helyről

Meglepetés Dunaújvárosban, hiszen a rekordbajnok Karmacsi Autó újabb pontvesztésével lecsúszott az első helyről. A bajnokság eredményei:

Maradék – BKSZ-2316 5-3 (2-2)

Maradék: Mazán - Bartha R., Szabó K., Hajdú N., Pribék B., Topp B. Csere: Heftner, Jónás E.

BKSZ-2316: Vajda R. – Péter N., Oroszi, Csala D., Gál B., Jencski. Csere: Tonka N., Garda Bence.

Góllövő: Bartha R. (2), Jencski (öngól), Pribék B., Topp B., illetve Tonka N., Csala D., Garda B.

Szil-Ker Ablak – Kemi-Ker Kft. 2-5 (1-2)

Szil-Ker Ablak: Garbacz Sz. – Kovács Zs., Harasztia, Csuka, Szabó M., Nyári A. Csere: Horváth G., Felföldi, Puskás T., Kercza.

Kemi-ker Kft.: Grausza – Juhász J., Szőgyi, Juhász A., Markó R., Borsos. Csere: Pukansky.

Góllövő: Kovács Zs., Csuka, illetve Grausza, Markó R. (2), Szőgyi (2).

TrollFoci-Hangover – Apr-Tech FC 6-5 (5-1)

TrollFoci-Hangover: Kovács Zs. – Nitsch, Gráczer M., Veszeli, Dorogi V., Kis Cs. Csere: Hruby, Molnár Z., Széhn, Rigó.

Apr-Tech FC: Gergely M. – Rabijász D., Jeney, Szabó G., Angyal, Mészáros I. Csere: Mácsfalvi G.

Góllövő: Gráczer M., Kis Cs., Veszeli (2), Rigó (2), illetve Mácsfalvi G. (2), Szabó G., Rabijász D. (2).

Karmacsi Autó – Gazdagok és Szépek 3-3 (2-3)

Karmacsi Autó: Varga K. – Vagyóczki D., Lak I., Szili Sz., Németh T., Sarok N. Csere: Lak R.

Gazdagok és Szépek: Rácz M. – Gondi, Schnierer J., Nebucz M., Tóth N., Matizevics.

Góllövő: Vagyóczki D., Szili Sz., Lak I., illetve Tóth N. (2), Gondi.

Gamma Metal Kft. – Labdaérzék 3-2 (1-1)

Gamma Metal Kft.: Németh G. – Cseresnye, Gugyella, Kis N., Lovistyék, Dorony. Csere: Huszárik, Ocztos, Varga N., Varga M.

Labdaérzék: Tóth G. – Horváth M., Szabó Z., Iváncsik, Juhos, Pinte F. Csere: Nagy B., Németh Zs.

Góllövő: Dorony, Lovistyék, Varga M., illetve Németh Zs., Juhos.

Az állás a 9. forduló után: 1. Kemi-Ker Kft. 21 pont, 2. Karmacsi Autó 19 pont, 3. TrollFoci-Hangover 15 pont, 4. Ristorante Azzari-Mirage 15 pont, 5. BKSZ-2316 13 pont, 6. Gamma Metal Kft. 12 pont, 7. Gazdagok és Szépek 8 pont, 8. Apr-Tech FC 8 pont, 9. Szil-Ker Ablak 7 pont, 10. Maradék 4 pont, 11. Labdaérzék 3 pont.