45 perce
Újabb nagy pofont kapott Mezőfvalva, nehéz így a folytatás
A Főnix, a Sárbogárd és a Mór is nagy különbségű győzelemmel ütötte ki ellenfelét. A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság élvonalának 11. fordulójában potyogtak a gólok, mint a záporeső.
Nem unatkoztak a szurkolók a labdarúgó-bajnokság I. osztályának hétvégi fordulójában, mert több csapat is tekintélyes gólkülönbséggel fejezhette be a mérkőzést. A városkörnyéki csapatok nem szereztek pontot. Adonynak volt esélye rá de ez most nem sikerült. A Mezőfalva pedig ismét nehéz gólzsákkal térhetett haza, ezúttal Sárbogárdról és továbbra is győzelem nélkül áll az utolsó helyen.
Csóron maradtak a pontok a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában
Csór Truck-Trailer – Adony 3-2 (2-1)
Csór Truck-Trailer: Yanky - Finta, Salacz, Zs. Nagy, Spánitz, Kásler, Takács, Ács, Magyar, Mód, Horváth. Cserék: Lukács, Orosz, Báles Zs., Báles A., Viniczai, Sasvári, Wisniewski.
Adony: Andrejev - Mónus, Hamar, Virág, Balogh, Tóth, Holentoner, Kovács, Kaló, Tatár, Bartha. Cserék: Major, Hodula, Bagóczki, Schnierer, Kelemen, Bognár.
Gólszerző: Csórtól Horváth Hunor, Mód Ádám, Salacz Dávid.l Adonytól, Hamar Erik, Holentoner Edvin.
Még a pontrablás sem állt messze a Duna-parti csapattól, csak a nagyobb koncentráció és időbeli felismerés késett meg egy kicsit a jobb eredményhez. Az első félidőben Horváth és Mód góljával szerzett vezetést a hazai csapat, amit Hamar 41. perces találata szépített. 2-1. A 61. percben a csóri Salacz növelte a vendéglátók előnyét. 3-1. az izgalmak azonban még nem értek véget, mert Holentoner a 78. percben megszerezte az adonyiak második gólját. A sok vendég helyzet ellenére a végeredményen ez már nem változtatott, így Csóron maradtak a pontok.
Boldoczki Sándor Adony: – Ismétlődött az eset, amikor megint saját magunkat vertük meg. Sajnos két olyan gólt kaptunk, ami a serdülőben is pironkodásra adhat okot. A félidő végén még sikerült egy gólt szereznünk.
Kijöttünk, hogy mindenképpen van a mérkőzésben pont.
Azonban hiába támadtuk végig a második félidőt a kihasználatlan helyzeteink miatt ellenfelünk győzhetett. Pedig a 92. percben még egy kapufa is elcsattant részünkről. Most ebben passzban vagyunk, hogy akkor ébredünk, amikor már késő van.
Sárbogárdon is gólparádé volt
Sárbogárd – KK Grain Kft.-Mezőfalva 9-1 (5-0)
Sárbogárd: Nyári - Vagyóczki P., Tölgyesi, Fehér, Vagyóczki D., Horváth A., Szalai, Klémán Horváth Á., Farkas, Kiss P. Cserék: Ferenczy, Varga, Csőgör, Rodenbücher, Zvezdovics, Kiss B., Bor.
KK Grain Kf.t-Mezőfalva: Kovács Á. - Szabó, Rakonczai, Csicskovics K., Sági, Kovács B., Mekota, Kovács K., Csicskovics P., Kiss, Rabi. Cserék: Hajdu, Lengyel.
Gólszerző: Sárbogárdtól Horváth Ádám 4, Kléman Máté 2, Bor Dávid 2. Varga Zoltán. Mezőfalvától Sági József.
Már az első félidőben öt gólos behozhatatlan előnnyel vezettek a vendéglátók, tükrözve a listabeli erőkülönbséget. A szünet után sem változott a játék képe, továbbra is Sárbogárd uralta a pályát. Mezőfalva mindent megtett az erejéhez mérten és még egy találatot is bevitt dobogós ellenfelüknek.
Masinka Csaba Mezőfalva: – Nehéz motiválni a fiúkat ennyi vereség után. Talán a Videoton Baráti Kör elleni mérkőzés lehet az, ami pontokat hozat. Ezen fog eldőlni, hanyadik helyen fogunk végezni.
Akár két helyet is előreléphetünk jó esetben.
– Ami pozitívum és öröm a srácoknak, hogy Sárbogárdnak legalább rúgtunk egy gólt. Ők eddig csak négyet kaptak, ezért is lehet ez nagy dolog számunkra. Természetesen ellenfelünk sokkal jobb csapat. Mi most ennyire vagyunk képesek. Kell egy év, hogy beérjen a gárda és akkor jó lesz.
További eredmények
- Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Ikarus-Maroshegy 2-0
- Lajoskomárom – Melde Kft.-Kápolnásnyék 0-0,
- Enying – Mór 0-10
- Martonvásár – Ercsi Kinizsi 2-0
- FC Főnix – Videoton Baráti Kör 8-1
A 11. fordulót követően csak a középmezőnyben változott a vármegyei tabella. Az FC Főnix lépet egyet előre és helyet cserélt a Lajoskomárommal.
A bajnokság állása
Több csapat is gól nélkül fejezte be a hétvégi fordulót - galériával
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!