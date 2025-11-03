Újabb nagy pofont kapott Mezőfalva, nehéz így a folytatás

Nem unatkoztak a szurkolók a labdarúgó-bajnokság I. osztályának hétvégi fordulójában, mert több csapat is tekintélyes gólkülönbséggel fejezhette be a mérkőzést. A városkörnyéki csapatok nem szereztek pontot. Adonynak volt esélye rá de ez most nem sikerült. A Mezőfalva pedig ismét nehéz gólzsákkal térhetett haza, ezúttal Sárbogárdról és továbbra is győzelem nélkül áll az utolsó helyen.

Adonynak és Mezőfalvának is van esélye még az előrelépéshez a labdarúgó-bajnokság I. osztályában

Foto: Horváth László

Csóron maradtak a pontok a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában

Csór Truck-Trailer – Adony 3-2 (2-1)

Csór Truck-Trailer: Yanky - Finta, Salacz, Zs. Nagy, Spánitz, Kásler, Takács, Ács, Magyar, Mód, Horváth. Cserék: Lukács, Orosz, Báles Zs., Báles A., Viniczai, Sasvári, Wisniewski.

Adony: Andrejev - Mónus, Hamar, Virág, Balogh, Tóth, Holentoner, Kovács, Kaló, Tatár, Bartha. Cserék: Major, Hodula, Bagóczki, Schnierer, Kelemen, Bognár.

Gólszerző: Csórtól Horváth Hunor, Mód Ádám, Salacz Dávid.l Adonytól, Hamar Erik, Holentoner Edvin.

Még a pontrablás sem állt messze a Duna-parti csapattól, csak a nagyobb koncentráció és időbeli felismerés késett meg egy kicsit a jobb eredményhez. Az első félidőben Horváth és Mód góljával szerzett vezetést a hazai csapat, amit Hamar 41. perces találata szépített. 2-1. A 61. percben a csóri Salacz növelte a vendéglátók előnyét. 3-1. az izgalmak azonban még nem értek véget, mert Holentoner a 78. percben megszerezte az adonyiak második gólját. A sok vendég helyzet ellenére a végeredményen ez már nem változtatott, így Csóron maradtak a pontok.

Boldoczki Sándor Adony: – Ismétlődött az eset, amikor megint saját magunkat vertük meg. Sajnos két olyan gólt kaptunk, ami a serdülőben is pironkodásra adhat okot. A félidő végén még sikerült egy gólt szereznünk.

Kijöttünk, hogy mindenképpen van a mérkőzésben pont.

Azonban hiába támadtuk végig a második félidőt a kihasználatlan helyzeteink miatt ellenfelünk győzhetett. Pedig a 92. percben még egy kapufa is elcsattant részünkről. Most ebben passzban vagyunk, hogy akkor ébredünk, amikor már késő van.

Sárbogárdon is gólparádé volt

Sárbogárd – KK Grain Kft.-Mezőfalva 9-1 (5-0)

Sárbogárd: Nyári - Vagyóczki P., Tölgyesi, Fehér, Vagyóczki D., Horváth A., Szalai, Klémán Horváth Á., Farkas, Kiss P. Cserék: Ferenczy, Varga, Csőgör, Rodenbücher, Zvezdovics, Kiss B., Bor.

KK Grain Kf.t-Mezőfalva: Kovács Á. - Szabó, Rakonczai, Csicskovics K., Sági, Kovács B., Mekota, Kovács K., Csicskovics P., Kiss, Rabi. Cserék: Hajdu, Lengyel.

Gólszerző: Sárbogárdtól Horváth Ádám 4, Kléman Máté 2, Bor Dávid 2. Varga Zoltán. Mezőfalvától Sági József.