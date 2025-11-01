A tizenhármas szám nem hozott szerencsét

A tizenharmadik forduló nem hozott szerencsét a DFC számára, hiszen megszakadt a tizenkét összecsapáson át tartó veretlenségi sorozata, méghozzá hazai pályán a Dunaújváros Stadionban kapott ki a pécsiektől.

A Dunaújváros Stadionban szakadt meg a Pécs ellen a DFC veretlenségi sorozata

Fotó: Horváth László

A Dunaújváros Stadionba az MTK érkezik

A vasárnapi mérkőzés sem ígérkezik könnyűnek, hiszen az MTK tartalék gárdája remekül szerepelve, jelenleg csupán egy ponttal áll az újvárosiak mögött. Ráadásul a mezőny legeredményesebb csapata, hiszen a játékosai eddig harminchét alkalommal vették be az ellenfelek kapuját. Legjobb góllövőjük Molnár Péter, aki eddig hat gólt szerzett. Őt öt-öt találattal László Krisztián és Törőcsik Péter követi. A kék-fehérek elősorban fiatal labdarúgókat szerepeltetnek a harmadosztályban, akiket kiegészít egy-két első csapat keretéhez tartozó játékos. Az újvárosiak heti felkészülése ezúttal sem volt tökéletes, hiszen sérülés és betegség miatt többen is hagytak ki edzéseket. Az biztos, hogy a múlt héten a Pécsi MFC ellen az ötödik sárga lapját begyűjtő Lakatos Csaba nem szerepelhet a hétvégi találkozón. Helyette minden bizonnyal Molnár Bence kap majd lehetőséget, aki eddigi szerepléseivel egyáltalán nem okozott csalódást.

A forduló további párosítása a következő: Pécsi MFC - Ferencvárosi TC II, Szekszárdi UFC - Pénzügyőr SE, Planet Home Majosi SE - Paksi FC II, Kaposvári Rákóczi FC - Érdi VSE, BFC Siófok - Dombóvári FC, Greenplan Balatonlelle SE - PTE-PEAC, FC Nagykanizsa - Iváncsa KSE.