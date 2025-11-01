november 1., szombat

Marianna névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megint itthon a DFC

4 órája

A tizenhármas szám nem hozott szerencsét

Címkék#Dunaújváros FC#Dunaújváros Stadionban#NB III#labdarúgás#MTK

Az NB III Dél-Nyugati csoport tizennegyedik fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata ismét hazai környezetben lép pályára. Az MTK Budapest II elleni összecsapás vasárnap 16 órakor kezdődik a Dunaújváros Stadionban.

Agárdy Csaba
A tizenhármas szám nem hozott szerencsét

A piros mezes dunaújvárosiakra az MTK második csapata vár vasárnap

Fotó: Horváth László

A tizenharmadik forduló nem hozott szerencsét a DFC számára, hiszen megszakadt a tizenkét összecsapáson át tartó veretlenségi sorozata, méghozzá hazai pályán a Dunaújváros Stadionban kapott ki a pécsiektől. 

Dunaújváros Stadionban
A Dunaújváros Stadionban szakadt meg a Pécs ellen a DFC veretlenségi sorozata
Fotó: Horváth László

A Dunaújváros Stadionba az MTK érkezik

A vasárnapi mérkőzés sem ígérkezik könnyűnek, hiszen az MTK tartalék gárdája remekül szerepelve, jelenleg csupán egy ponttal áll az újvárosiak mögött. Ráadásul a mezőny legeredményesebb csapata, hiszen a játékosai eddig harminchét alkalommal vették be az ellenfelek kapuját. Legjobb góllövőjük Molnár Péter, aki eddig hat gólt szerzett. Őt öt-öt találattal László Krisztián és Törőcsik Péter követi. A kék-fehérek elősorban fiatal labdarúgókat szerepeltetnek a harmadosztályban, akiket kiegészít egy-két első csapat keretéhez tartozó játékos. Az újvárosiak heti felkészülése ezúttal sem volt tökéletes, hiszen sérülés és betegség miatt többen is hagytak ki edzéseket. Az biztos, hogy a múlt héten a Pécsi MFC ellen az ötödik sárga lapját begyűjtő Lakatos Csaba nem szerepelhet a hétvégi találkozón. Helyette minden bizonnyal Molnár Bence kap majd lehetőséget, aki eddigi szerepléseivel egyáltalán nem okozott csalódást.

A forduló további párosítása a következő: Pécsi MFC - Ferencvárosi TC II, Szekszárdi UFC - Pénzügyőr SE, Planet Home Majosi SE - Paksi FC II, Kaposvári Rákóczi FC - Érdi VSE, BFC Siófok - Dombóvári FC, Greenplan Balatonlelle SE - PTE-PEAC, FC Nagykanizsa - Iváncsa KSE.

Google NewsGoogle News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu