Ezzel a dunaújvárosi sikerrel újabb lépést tettek előre – galéria, videó
Az NB III dél-nyugati csoportban a DFC labdarúgócsapata vasárnap az MTK második számú együttesét fogadta. A remek hangulatú találkozón meggyőző hazai siker született. A többi eredmény kedvező alakulása után a Dunaújváros FC már második a tabellán.
A kék-fehérek NB I-es csapata a Ferencvárostól szenvedett 4-1-es vereséget szombaton, az NB III-ban szereplő együttesük a forduló előtt negyedik Dunaújváros FC ellen próbált javítani – nem sok sikerrel. Egy vendég kapufával indult a mérkőzés, de ezt követően fölénybe kerültek a házigazdák. A 21. percben egy letámadást követően Vogyicska szerzett labdát, amit Bata lőtt a kapuba. Két perccel később Tóth tört be a bal oldalról a tizenhatoson belülre, ahol szabálytalankodtak vele szemben. A büntetőt Bata magabiztosan értékesítette. A 28. percben Pintér alapvonalról belőtt labdája Farkasról vágódott saját kapujába. A játékrész hajrájában Bata szerezhetett volna újabb gólt, de kissé könnyelműen a kapus kezébe emelt.
A fordulást követően is ötletesen játszottak a házigazdák. Az 53. percben egy remek jobb oldali beadást követően Tóth az ötösről fejelt a kapuba. Negyedórával később Székely tizennégy méterről bombázott a léc alá. Az utolsó tíz perc azonban a vendégeké volt. A 81. percben Hegedűs labdavesztését követően László szépített, két perccel később ismét betalált a fővárosiak támadója. Sorozatos védelmi hibák után közelről állította be a végeredményt.
Képgaléria
Dunaújváros FC - MTK Budapest II bajnoki labdarúgó mérkőzésFotók: Horváth László
DFC – MTK Budapest II 5-2 (3-0)
DFC: Bolla – Molnár T. (Fehér Sz. a 80. p.)), Tapiska, Molnár B., Pintér M., Adács, Vogyicska (Dorogi R. a 73. p.), Balogh B. (Székely B. a 46. p.), Dobos B., Tóth Á. (Szepessy R. a 63. p.), Bata (Hegedűs K. a 73. p.). Vezetőedző: Gróf András.
MTK Budapest II: Szolár – Bene, Farkas M., Nógrádi, Kákonyi, Lépő (Csányi a 46. p.), Jádi (Csóka a 64. p.), Molnár P. (Zubor a 46. p.), László K., Csucsánszky (Földi a 73. p.), Onder (László M. a 46. p.). Vezetőedző: Horváth Ádám.
Gróf András: – A Pécs ellen elszenvedett vereséget követően sikerült talpra állnunk. A mérkőzés jelentős részében rá tudtuk kényszeríteni az akaratunkat az ellenfélre. Az öt lőtt gólunk mellett még voltak további nagy helyzeteink. Kár a hajrában kapott két találatért, amelyek egyéni hibák után születtek.
Tanulság, hogy minden bajnoki találkozón az utolsó pillanatig koncentráltan kell játszani.
Horváth Ádám: – Gratulálok a Dunaújvárosnak, megérdemelten győztek. Minden nagy hibánkat góllal büntette a hazai csapat. A semmiből, a mi labdakihozatalunkból szereztek vezetést, aztán hamar megduplázták az előnyt.
Minden hibát, amit el lehetett követni, azt elkövettünk, és minden alkalommal kapott gól lett a vége.
– A második félidőre cseréltünk és szerkezetet váltottunk, ami kiegyenlítettebb játékot eredményezett. A második játékrészben kapott gólok előtt is saját védőzónánkban adtuk el a labdát. Az egyetlen pozitívum az, hogy nem adták fel a srácok, hajtottak. Látszott, hogy bántja őket az eredmény, és a meccs végén sikerült is két szép gólt lőnünk. Tanulság, hogy az élcsapatok ellen nem lehet ekkora hibákat elkövetni.
- A forduló további eredményei: PMFC - FTC II 2-0, Szekszárd - Pénzügyőr 1-1, Majos - Paks II 2-1, Kaposvár - Érd 1-1, Siófok - Dombóvár 3-1, Balatonlelle - PTE-PEAC 1-1, Nagykanizsa - Iváncsa 2-1.
A bajnokság állása, már második a Dunaújváros FC