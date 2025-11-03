Ezzel a dunaújvárosi sikerrel újabb lépést tettek előre – galéria, videó

DFC – MTK Budapest II 5-2 (3-0)

DFC: Bolla – Molnár T. (Fehér Sz. a 80. p.)), Tapiska, Molnár B., Pintér M., Adács, Vogyicska (Dorogi R. a 73. p.), Balogh B. (Székely B. a 46. p.), Dobos B., Tóth Á. (Szepessy R. a 63. p.), Bata (Hegedűs K. a 73. p.). Vezetőedző: Gróf András.

MTK Budapest II: Szolár – Bene, Farkas M., Nógrádi, Kákonyi, Lépő (Csányi a 46. p.), Jádi (Csóka a 64. p.), Molnár P. (Zubor a 46. p.), László K., Csucsánszky (Földi a 73. p.), Onder (László M. a 46. p.). Vezetőedző: Horváth Ádám.

Gróf András: – A Pécs ellen elszenvedett vereséget követően sikerült talpra állnunk. A mérkőzés jelentős részében rá tudtuk kényszeríteni az akaratunkat az ellenfélre. Az öt lőtt gólunk mellett még voltak további nagy helyzeteink. Kár a hajrában kapott két találatért, amelyek egyéni hibák után születtek.

Tanulság, hogy minden bajnoki találkozón az utolsó pillanatig koncentráltan kell játszani.

Horváth Ádám: – Gratulálok a Dunaújvárosnak, megérdemelten győztek. Minden nagy hibánkat góllal büntette a hazai csapat. A semmiből, a mi labdakihozatalunkból szereztek vezetést, aztán hamar megduplázták az előnyt.

Minden hibát, amit el lehetett követni, azt elkövettünk, és minden alkalommal kapott gól lett a vége.

– A második félidőre cseréltünk és szerkezetet váltottunk, ami kiegyenlítettebb játékot eredményezett. A második játékrészben kapott gólok előtt is saját védőzónánkban adtuk el a labdát. Az egyetlen pozitívum az, hogy nem adták fel a srácok, hajtottak. Látszott, hogy bántja őket az eredmény, és a meccs végén sikerült is két szép gólt lőnünk. Tanulság, hogy az élcsapatok ellen nem lehet ekkora hibákat elkövetni.

A forduló további eredményei: PMFC - FTC II 2-0, Szekszárd - Pénzügyőr 1-1, Majos - Paks II 2-1, Kaposvár - Érd 1-1, Siófok - Dombóvár 3-1, Balatonlelle - PTE-PEAC 1-1, Nagykanizsa - Iváncsa 2-1.

A bajnokság állása, már második a Dunaújváros FC