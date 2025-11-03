november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Ezzel a dunaújvárosi sikerrel újabb lépést tettek előre – galéria, videó

Címkék#labdarúgó-bajnokság#Dunaújváros FC#MTK Budapest II#siker#NB III

Az NB III dél-nyugati csoportban a DFC labdarúgócsapata vasárnap az MTK második számú együttesét fogadta. A remek hangulatú találkozón meggyőző hazai siker született. A többi eredmény kedvező alakulása után a Dunaújváros FC már második a tabellán.

Gallai Péter

A kék-fehérek NB I-es csapata a Ferencvárostól szenvedett 4-1-es vereséget szombaton, az NB III-ban szereplő együttesük a forduló előtt negyedik Dunaújváros FC ellen próbált javítani – nem sok sikerrel. Egy vendég kapufával indult a mérkőzés, de ezt követően fölénybe kerültek a házigazdák. A 21. percben egy letámadást követően Vogyicska szerzett labdát, amit Bata lőtt a kapuba. Két perccel később Tóth tört be a bal oldalról a tizenhatoson belülre, ahol szabálytalankodtak vele szemben. A büntetőt Bata magabiztosan értékesítette. A 28. percben Pintér alapvonalról belőtt labdája Farkasról vágódott saját kapujába. A játékrész hajrájában Bata szerezhetett volna újabb gólt, de kissé könnyelműen a kapus kezébe emelt. 

Dunaújváros FC
Tóth Ákos szerezte a Dunaújváros FC negyedik gólját
Fotó: Horváth László

A fordulást követően is ötletesen játszottak a házigazdák. Az 53. percben egy remek jobb oldali beadást követően Tóth az ötösről fejelt a kapuba. Negyedórával később Székely tizennégy méterről bombázott a léc alá. Az utolsó tíz perc azonban a vendégeké volt. A 81. percben Hegedűs labdavesztését követően László szépített, két perccel később ismét betalált a fővárosiak támadója. Sorozatos védelmi hibák után közelről állította be a végeredményt.

Képgaléria

Dunaújváros FC - MTK Budapest II bajnoki labdarúgó mérkőzés

Fotók: Horváth László

DFC – MTK Budapest II 5-2 (3-0)
DFC: Bolla – Molnár T. (Fehér Sz. a 80. p.)), Tapiska, Molnár B., Pintér M., Adács, Vogyicska (Dorogi R. a 73. p.), Balogh B. (Székely B. a 46. p.), Dobos B., Tóth Á. (Szepessy R. a 63. p.), Bata (Hegedűs K. a 73. p.). Vezetőedző: Gróf András.
MTK Budapest II: Szolár – Bene, Farkas M., Nógrádi, Kákonyi, Lépő (Csányi a 46. p.), Jádi (Csóka a 64. p.), Molnár P. (Zubor a 46. p.), László K., Csucsánszky (Földi a 73. p.), Onder (László M. a 46. p.). Vezetőedző: Horváth Ádám.

Gróf András: – A Pécs ellen elszenvedett vereséget követően sikerült talpra állnunk. A mérkőzés jelentős részében rá tudtuk kényszeríteni az akaratunkat az ellenfélre. Az öt lőtt gólunk mellett még voltak további nagy helyzeteink. Kár a hajrában kapott két találatért, amelyek egyéni hibák után születtek.

Tanulság, hogy minden bajnoki találkozón az utolsó pillanatig koncentráltan kell játszani.

Horváth Ádám: – Gratulálok a Dunaújvárosnak, megérdemelten győztek. Minden nagy hibánkat góllal büntette a hazai csapat. A semmiből, a mi labdakihozatalunkból szereztek vezetést, aztán hamar megduplázták az előnyt. 

Minden hibát, amit el lehetett követni, azt elkövettünk, és minden alkalommal kapott gól lett a vége.

– A második félidőre cseréltünk és szerkezetet váltottunk, ami kiegyenlítettebb játékot eredményezett. A második játékrészben kapott gólok előtt is saját védőzónánkban adtuk el a labdát. Az egyetlen pozitívum az, hogy nem adták fel a srácok, hajtottak. Látszott, hogy bántja őket az eredmény, és a meccs végén sikerült is két szép gólt lőnünk. Tanulság, hogy az élcsapatok ellen nem lehet ekkora hibákat elkövetni.

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

  • A forduló további eredményei: PMFC - FTC II 2-0, Szekszárd - Pénzügyőr 1-1, Majos - Paks II 2-1, Kaposvár - Érd 1-1, Siófok - Dombóvár 3-1, Balatonlelle - PTE-PEAC 1-1, Nagykanizsa - Iváncsa 2-1.

A bajnokság állása, már második a Dunaújváros FC

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu