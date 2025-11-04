Drámai végjáték a rangadón, ismét megmutatta a csapat, mekkora küzdő

Október 25-én a Bajnokok Ligája főtáblájának nyitókörében a csoport két magyar alakulata csapott össze, akkor az UVSE otthonában 17-11-re kapott ki a DFVE úgy, hogy az első negyedben összeszedett hátrányát végig „cipelte magával", csak felzárkózásra futott Gardáék erejéből. Ezt követően a múlt héten egy elmaradt és egy soros bajnokival folytatták a lányok a női vízilabda bajnokságot, a III. Kerületet 26-15-re győzték le, míg pénteken az Eger elleni hazai rangadót 14-10-re nyerték meg. A hatodik fordulóban pedig következett a bajnoki szezon első Újpest elleni rangadója, a meccset azért hozták egy nappal előrébb, mert Sike József csapata péntelen itthon már BL-meccset játszik. Az UVSE eddig ötből öt meccset nyert a bajnoksában és megszorítani sem tudták, legszűkebb győzelmük is ötgólos volt, igaz, a legnagyobb riválisokkal még nem találkoztak. Most drámai végjáték lett a meccsből.

Drámai végjáték kerekedett a meccsből

Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

Sümegi Nóra a találkozó előtt azt mondta a klub közösségi oldalán, hogy szerinte nem jött ki a formájuk az előző meccsen, de reméli, most a gyakoroltakhoz mérten tudnak teljesíteni. Így pedig esélyük nyílhat a győzelemre is. Nos, ehhez mindenképpen jobb kezdés kellett, mint a BL-ben, amikor 4-0-al nyitott az UVSE. Ezúttal is ugyan ők szerezték meg a vezetést emberelőnyben, de erre rögtön volt válasz Mahieu révén, majd újabb kapott gól után Sümegi egyenlített. A sorminta sajnos nem folytatódott, Hajdú gólja után fórban hibázott, aztán Sümegi hozott össze egy büntetőt, amit a hazaiak nem hagytak ki, 4-2 volt a negyed felénél.

Azonban a DFVE nem hagyta magát és két perc alatt remek játékkal sikerült ismét egalizálni, sőt, egy kivédekezett emberelőny után Szabó a vezetést is megszerezte, 4-5.

Az utolsó egy perc is számos izgalmat, no meg további három találatot hozott, az újpestiek az utolsó másodpercben hozták döntetlenre ezt a nyolc percet, 6-6.

A félidőre is maradt a szoros eredmény

A gólzáporos kezdés után a második felvonában Hetzl egy megúszást után megint a fővárosiakat juttatta előnyhöz, majd Sümegi találatára megint ő felelt, 8-7 – van, hogy egy meccsen esik ennyi találat, de még a felénél sem tartottunk ekkor. Emberelőnyből megint sikerült a dunaújvárosiaknak egyenlíteni, sőt, a vezetésért is labdájuk volt, de Milicevic nem tudott kifogni a kapuson. Horváth büntetőt érően „gyepálta meg" ellenfelét, ami után ismét hazai oldalra billent a vezetés, 9-8, egy újabb elrontott lövés után pedig már kettővel vezetett az UVSE. Ám az előző felvonásban is pillanatok alatt fordítani tudott innen a DFVE, most Horváth egyre hozta fel övéit a térfélcserére, 10-9.