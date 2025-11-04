1 órája
Drámai végjáték a rangadón, ismét megmutatta a csapat, mekkora küzdő
A női vízilabda Bajnokok Ligája után a hazai pontvadászatban is megmérkőzött egymással kedden este az UVSE és a DFVE együttese. Az idegenbeli rangadón elképesztő nagyot harcolt a dunaújvárosi csapat, végül drámai végjátékban szenvedett vereséget.
Október 25-én a Bajnokok Ligája főtáblájának nyitókörében a csoport két magyar alakulata csapott össze, akkor az UVSE otthonában 17-11-re kapott ki a DFVE úgy, hogy az első negyedben összeszedett hátrányát végig „cipelte magával", csak felzárkózásra futott Gardáék erejéből. Ezt követően a múlt héten egy elmaradt és egy soros bajnokival folytatták a lányok a női vízilabda bajnokságot, a III. Kerületet 26-15-re győzték le, míg pénteken az Eger elleni hazai rangadót 14-10-re nyerték meg. A hatodik fordulóban pedig következett a bajnoki szezon első Újpest elleni rangadója, a meccset azért hozták egy nappal előrébb, mert Sike József csapata péntelen itthon már BL-meccset játszik. Az UVSE eddig ötből öt meccset nyert a bajnoksában és megszorítani sem tudták, legszűkebb győzelmük is ötgólos volt, igaz, a legnagyobb riválisokkal még nem találkoztak. Most drámai végjáték lett a meccsből.
Sümegi Nóra a találkozó előtt azt mondta a klub közösségi oldalán, hogy szerinte nem jött ki a formájuk az előző meccsen, de reméli, most a gyakoroltakhoz mérten tudnak teljesíteni. Így pedig esélyük nyílhat a győzelemre is. Nos, ehhez mindenképpen jobb kezdés kellett, mint a BL-ben, amikor 4-0-al nyitott az UVSE. Ezúttal is ugyan ők szerezték meg a vezetést emberelőnyben, de erre rögtön volt válasz Mahieu révén, majd újabb kapott gól után Sümegi egyenlített. A sorminta sajnos nem folytatódott, Hajdú gólja után fórban hibázott, aztán Sümegi hozott össze egy büntetőt, amit a hazaiak nem hagytak ki, 4-2 volt a negyed felénél.
Azonban a DFVE nem hagyta magát és két perc alatt remek játékkal sikerült ismét egalizálni, sőt, egy kivédekezett emberelőny után Szabó a vezetést is megszerezte, 4-5.
Az utolsó egy perc is számos izgalmat, no meg további három találatot hozott, az újpestiek az utolsó másodpercben hozták döntetlenre ezt a nyolc percet, 6-6.
A félidőre is maradt a szoros eredmény
A gólzáporos kezdés után a második felvonában Hetzl egy megúszást után megint a fővárosiakat juttatta előnyhöz, majd Sümegi találatára megint ő felelt, 8-7 – van, hogy egy meccsen esik ennyi találat, de még a felénél sem tartottunk ekkor. Emberelőnyből megint sikerült a dunaújvárosiaknak egyenlíteni, sőt, a vezetésért is labdájuk volt, de Milicevic nem tudott kifogni a kapuson. Horváth büntetőt érően „gyepálta meg" ellenfelét, ami után ismét hazai oldalra billent a vezetés, 9-8, egy újabb elrontott lövés után pedig már kettővel vezetett az UVSE. Ám az előző felvonásban is pillanatok alatt fordítani tudott innen a DFVE, most Horváth egyre hozta fel övéit a térfélcserére, 10-9.
Ellépett az UVSE, de nem hagyta magát a DFVE
A folytatásban 11-10 után érkezett egy kisebb hullámvölgy, ekkor zsinórban szerzett három találattal ellépett az UVSE, miközben a túloldalon vagy Golopencza védett, vagy a blokkok voltak jó helyen. 14-10 után Horváth megtörte a gólcsendet, sőt, még közelebb is lehetett volna jönni, de az újpesi kapus Katsimpri emberelőnyös lövését is hárította, majd újabb bravúr mutatott be, ötven százalékos hatékonyságnál tartott ekkora. Szerencsére a vendég védelem is jól muzsikált a hátralévő időben.
Drámai végjáték, kevésen múlt a bravúr
Tehát a záró etapban három gólt kellett ledolgozni, hogy legalább szétlövés döntsön. Ugyan Mácsai növelte az UVSE előnyét, de erre érkezett Borsi és Milicevic akciógólja, így újra teljesen nyílt lett a meccs. Sőt, Mahieu labdaszerzése után emberelőnybe került a DFVE Jonkl harcolt ki kiállítást, Sike József pedig időt kért, mert fontos támadás következett. A szerb légiós pedig nem hibázott, 15-14 lett az állás és még öt perc hátra volt. Aztán megint Milicevic került főszerepbe, támadó hiba után ugyan nem tudott betalálni, de labdát szerzett, a támadásból pedig Borsi egyenlített, 15-15 – s még mindig sok idő volt hátra, közel négy perc.
Kettős emberhátrányba került a DFVE, de óriási munkával sikerült kivédekezni, majd kétszer is a vezetésért támadhatott a csapat, de Golopencza fogta a lövéseket. Egyre nagyobb lett a feszültség és az izgalom, Katsimpri és Baksa összeakaszkodása után mindkettőt kiküldték.
Az utolsó percre fordulva emberelőnyt kapott az Újpest, amivel Mácsai élni tudott, Horváth helyzete pedig kimaradt, az utolsó másodperceket pedig már lepörgette a hazai csapat.
Óriási csatában szenvedett vereséget a dunaújvárosi csapat, csak hajszálra volt a bravúrtól. A lányok ismét megmutatták amit oly sokszor, csapatként mire és képesek és hatalmas küzdők. Erre a meccsre lehet alapozni a folytatásban.
UVSE – DFVE 16-15 (6-6, 4-3, 4-2, 2-4)
- UVSE: Golopencza Sz. – Aubéli 1, Hajdú 3, Baksa, Faragó, Tiba 1, Peresztegi-Nagy 1. Csere: Ármai, Alaksza 3, Kiss, Fekete, Mácsai 5, Kárpáti, Hetzl 2. Vezetőedző: Benczur Márton.
- DFVE: Maczkó – Borsi 3, Horváth 2, Mahieu 2, Szabó 2, Garda 1, Sümegi 2. Csere: Pál, Jonkl, Milicevic 2, Katsimpri 1, Karancsi, Szopori. Vezetőedző: dr. Sike József.
- Gól emberelőnyből: 8/13, illetve 5/7.
- Gól ötméteresből: 2/2, illetve 0/0.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!