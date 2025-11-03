A Dunaújvárosi Egyetemen kezdik a párharcot kedden

A röplabda Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Debreceni EAC együttesével küzd a továbbjutásért a Dunaújvárosi KSE együttese. Az oda-visszavágós párharc első összecsapását kedden rendezik a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában. A találkozó kezdési időpontja 18.30 óra. A visszavágót egy héttel később játsszák a csapatok a hajdúsági vármegyeszékhelyen.

A DKSE a Debrecennel találkozik a kupában

Fotó: feol.hu