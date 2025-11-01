Horrorisztikus izgalmak a hajrában (videóval, képgalériával)

Meglepően kevés néző előtt kezdődött a DKKA találkozója, bár a hangulatra így sem lehetett panasz, mindkét tábor lelkesen buzdította csapatát. Gólszegényen indult a mérkőzés, hiszen tíz perc után mindössze öt gólt jegyezhettünk fel, ebből hármat a vendégek szereztek.

A DKKA játékosai nagyon örültek az egyik pontnak is

Fotó: Horváth László

Nagyon fontos egy pont a DKKA-nak

A kevés gól annak is betudható, hogy mindkét oldalon sok hibát láthattunk, elkapkodott lövéseket, meggondolatlan támadásokat, rossz passzokat, sőt még lépéshibát is. A dunaújvárosiak kicsit agresszívebbnek tűntek, a 16. percben Paróczy Sára révén meg is szerezték a vezetést (4-3). A félidő második felére felgyorsult a játék, a DKKA részéről szép megoldásokat láthattunk, Román Dorina átlövésből szerzett gyönyörű gólt, majd Terzic Jelena lőtte ki a bal felső sarkot. A dunaújvárosiak 10-7-re vezettek, miután Román Dorina pimaszul értékesített egy hétméterest. A félidőt is Román hetese zárta le, ami háromgólos DKKA-előnyt jelentett (12-9).

A második félidőt a mosonmagyaróváriak kezdték és az első támadásukból gólt is szereztek. Hamar kiderült, hogy ebben a játékrészben sem maradunk bosszantó hibák nélkül. A DKKA egymás után két ziccert hagyott ki, utána lőtt egy balszerencsés kapufát, végül a negyedik ziccer csak bement. A vendégek tapadtak a dunaújvárosiakra, feljöttek egy gólra. Hogy újra három gól legyen a DKKA előnye, ahhoz az is kellett, hogy Román Dorina a szokásos magabiztos módon értékesítsen egy hétméterest (15-12). Az 52. percben 16-15-re alakult az állás, két perc múlva pedig már az óváriak vezettek 18-17-re. A dunaújvárosi játékosok mellől a szerencse is elpártolt, a hajrában újabb két kapufát lőttek. Az utolsó másodpercek hatalmas izgalmakat hoztak, a DKKA-nak sikerült egyenlítenie, de a labda és így a támadási lehetőség a vendégeknél volt. A találkozó időn túli szabaddobással ért véget, amiből a vendégek a falba lőttek, így 18-18-cal zárult a találkozó.

Azt nem mondhatjuk, hogy a mérkőzés egetverő színvonalat hozott. Ezt bizonyítja, hogy összesen 36 gól esett, de a küzdelmekre és az izgalmakra nem panaszkodhattunk. Lefújás után a dunaújvárosi hölgyek ünnepelték a döntetlent, bár talán ebben a mérkőzésben számukra valamivel több volt. De ne elégedetlenkedjünk, mert a DKKA számára minden pont megszerzése nagyon fontos. Ezt talán az is alátámasztja, hogy a ma esti meccs előtt a korábban lejátszott hat találkozóján Zubai Gábor együttese egy pontot szerzett a K&H női ligában.