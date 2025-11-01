november 1., szombat

Ebben talán több volt

2 órája

Horrorisztikus izgalmak a hajrában (videóval, képgalériával)

Címkék#Mosonmagyaróvár#dunaújvárosi#DKKA#női#kézilabda

Alsóházi rangadót rendeztek ma este a Dunaújváros Sportcsarnokban. A DKKA a Mosonmagyaróvárt fogadta az NB I-es női kézilabda-bajnokságban. Hatalmas izgalmak után döntetlennel zárult a találkozó.

Agárdy Csaba
Horrorisztikus izgalmak a hajrában (videóval, képgalériával)

Román Dorina (labdával) a csapat kulcsembere volt, a büntetőket magabiztosan értékesítette

Fotó: Horváth László

Meglepően kevés néző előtt kezdődött a DKKA találkozója, bár a hangulatra így sem lehetett panasz, mindkét tábor lelkesen buzdította csapatát. Gólszegényen indult a mérkőzés, hiszen tíz perc után mindössze öt gólt jegyezhettünk fel, ebből hármat a vendégek szereztek. 

DKKA
A DKKA játékosai nagyon örültek az egyik pontnak is
Fotó: Horváth László

Nagyon fontos egy pont a DKKA-nak

A kevés gól annak is betudható, hogy mindkét oldalon sok hibát láthattunk, elkapkodott lövéseket, meggondolatlan támadásokat, rossz passzokat, sőt még lépéshibát is. A dunaújvárosiak kicsit agresszívebbnek tűntek, a 16. percben Paróczy Sára révén meg is szerezték a vezetést (4-3). A félidő második felére felgyorsult a játék, a DKKA részéről szép megoldásokat láthattunk, Román Dorina átlövésből szerzett gyönyörű gólt, majd Terzic Jelena lőtte ki a bal felső sarkot. A dunaújvárosiak 10-7-re vezettek, miután Román Dorina pimaszul értékesített egy hétméterest. A félidőt is Román hetese zárta le, ami háromgólos DKKA-előnyt jelentett (12-9). 

A második félidőt a mosonmagyaróváriak kezdték és az első támadásukból gólt is szereztek. Hamar kiderült, hogy ebben a játékrészben sem maradunk bosszantó hibák nélkül. A DKKA egymás után két ziccert hagyott ki, utána lőtt egy balszerencsés kapufát, végül a negyedik ziccer csak bement. A vendégek tapadtak a dunaújvárosiakra, feljöttek egy gólra. Hogy újra három gól legyen a DKKA előnye, ahhoz az is kellett, hogy Román Dorina a szokásos magabiztos módon értékesítsen egy hétméterest (15-12). Az 52. percben 16-15-re alakult az állás, két perc múlva pedig már az óváriak vezettek 18-17-re. A dunaújvárosi játékosok mellől a szerencse is elpártolt, a hajrában újabb két kapufát lőttek. Az utolsó másodpercek hatalmas izgalmakat hoztak, a DKKA-nak sikerült egyenlítenie, de a labda és így a támadási lehetőség a vendégeknél volt. A találkozó időn túli szabaddobással ért véget, amiből a vendégek a falba lőttek, így 18-18-cal zárult a találkozó.

Azt nem mondhatjuk, hogy a mérkőzés egetverő színvonalat hozott. Ezt bizonyítja, hogy összesen 36 gól esett, de a küzdelmekre és az izgalmakra nem panaszkodhattunk. Lefújás után a dunaújvárosi hölgyek ünnepelték a döntetlent, bár talán ebben a mérkőzésben számukra valamivel több volt. De ne elégedetlenkedjünk, mert a DKKA számára minden pont megszerzése nagyon fontos. Ezt talán az is alátámasztja, hogy a ma esti meccs előtt a korábban lejátszott hat találkozóján Zubai Gábor együttese egy pontot szerzett a K&H női ligában.

DKKA - Mosonmagyaróvár 18-18 (12-9)

DKKA: Wéninger (Győri) - Terzic 2, Török 1, Kellermann, Horváth 1, Paróczy 3, Popovic, Agócs 2, Kerekes, Lakatos, Román 6, Rosa 3, Fehér, Gajdos, Dobos. Vezetőedző: Zubai Gábor.

DKKA - Motherson Mosonmagyaróvár KC

Fotók: Horváth László

