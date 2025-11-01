Kezdenek belefáradni a dolgokba

Egy 10-1-es vereség után ráhúzhatnánk a vizes lepedőt a játékosokra, de a kép jóval árnyaltabb, mint amit az eredmények mutatnak. A Dunaújvárosi Jégcsarnok felújítása még mindig nem fejeződött be, ezért a DAB még egy meccset sem játszott hazai pályán a szeptember elejétől tartó bajnokságban.

Srdan Subotic (szemben) szerezte a DAB egyetlen gólját

Fotó: Nagy Gabor Sandor

Hazai pálya nélkül a DAB

Ez még a kisebbik baj lenne, de edzeni sem tudnak hazai környezetben, ezért álllandóan úton van a társaság. Ez valószínűleg mentálisan és fizikailag is fokozatosan felőrli a játékosokat. A DVTK ellen elvesztett mérkőzés után nem véletlenül nyilatkozta Hetler Ádám, az Acélbikák vezetőedzője az alábbiakat: - Nehéz mit mondani egy ilyen vereség után, talán azt tudom elmondani, kezdünk kicsit belefáradni a dolgokba, és próbáljuk majd a jövőben helyrehozni. Dolgozunk azon, hogy jobb legyen.

Információink szerint december elejére már tényleg befejeződik a felújítás, és akkor végre lesz hazai pálya, és a dolgok tényleg jobbra fordulnak.

DVTK – DAB 10-1 (3-1, 2-0, 5-0)

DAB: Bejó – Szécsi, Pozsár, Jarulin (1), Subotic 1, Popovic – Kugyin, Balázsi, Aszkarov (1), Zohovs, Pinczés –

Bánki, Vuoksiala, Strenk, Zorin, Keresztes – Csehi, Kuminka, Csémi.

Vezetőedző: Hetler Ádám.