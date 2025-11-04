november 4., kedd

Andersen Liga

1 órája

A DUE-Worm Angels visszacsúszott az utolsó helyre

Címkék#DAB-ASP#Andersen Liga#DUE-Worm Angels#jégkorong#Dunaújváros

Továbbra is szenved az Andersen Ligában a dunaújvárosi DUE-Worm Angels együttese. Az OB II másik dunaújvárosi csapata, a DAB-ASP nagy csatát vívott a Ferencváros B jelű alakulatával.

Agárdy Csaba
A DUE-Worm Angels visszacsúszott az utolsó helyre

Az Egerszegi Titánok (lilában) megszerezték az első győzelmüket, ezzel a Worm Angelst a tabella utolsó helyére száműzték

Fotó: Nyakas Viktor www.zalafoto.hu

Kezdjük a DUE-Worm Angels szereplésével, amely 11-0-ra kapott ki a címvédő UNI Győr ETO HC otthonában. A Győr már az első harmadban eldöntötte a Worm Angels elleni meccset, hiszen öt góllal ellépett. A folytatásban sem állt le az ETO, sokkal több helyzete volt, és ezekből sorra érte el a gólokat – a vége 11-0 lett, a dunaújvárosiak nem tudtak szépíteni. A DAB-ASP és az FTC B csapata Baján találkozott (a dunaújvárosiak voltak a pályaválasztók, és közel 300 néző volt a semlegs pályán megrendzett meccsen). A zöld-fehérek háromszor is vezetést szereztek, de a DAB rendre egyenlíteni tudott. A 58. percben aztán Pella Márk emberelőnyös góljára már nem érkezett válasz, az FTC szerezte meg a három pontot. 

DAB-ASP
A DUE-Worm Angels tizenegy gólt kapott Győrben (képünkön), a DAB-ASP megszorongatta a Fradit
Fotó: unigyoretohc.hu

A DAB-ASP Baján fogadta az FTC-t

Az Egerszegi Titánok megszerezték az első győzelmüket ebben a bajnokságban, ami azt eredményezte, hogy a DUE-Worm Angels csapata visszacsúszott a tabella utolsó helyére.

UNI Győr ETO HC - DUE-Worm Angels 11-0 (5-0, 2-0, 4-0)

DUE: Feind - Hruby, Sótonyi, Szepessy, Somhegyi, Szekeres - Piszmann, Gebei, Kis, Farkas, Hamvai - Bálint, Balló, Domokos, Kordisz. Vezetőedző: Revák Zoltán.

DAB-ASP - Ferencváros B 3-4 (1-2, 1-1, 1-1)

DAB: Szücs - Balázsi, Strenk (1), Pinczés O., Léhi, Zorin 1 - Jónás, Vadócz, Csémi, Plasek, Dávid (1) - Pinczés K., Nagy B., Bánki 1, Cseh 1, Krymenetskij - Kuminka, Weinhoffer, Ajupov (1), Azari (19. Vezetőedző: Gleb Ushmodin.
További eredmények: DEAC JA – Vasas 2-1, Egerszegi Titánok – Goodwill Pharma Szeged 11-10 h.u., Sportországi Cápák – Lehel HC 3-8, MAC Budapest AHC – HKB 9-2.

A bajnokság állása: 1. UNI Győr 6 mérkőzés/17 pont, 2. Lehel 6/15, 3. DEAC JA 6/13, 4. Vasas 6/12, 5. MAC Budapest 5/12, 6. FTC B 6/9, 7. HK Budapest 6/8, 8. DAB-ASP 6/6, 9. Szeged 6/5, 10. Sportországi Cápák 6/4, 11. Egerszegi Titánok 6/2, 12. DUE-Worm Angels 5/2.

