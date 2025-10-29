Tornászaink újabb nagy teljesítménye (videóval, képgalériával)

A 11 órai kezdés előtt már megtelt a Pap Zoltán Tornacsarnok, ott voltak az önkormányzat képviselői, vezetők, a szakosztály tagjai, egészen a legkisebbekig, és a sajtó munkatársai. A világbajnokságon részt vevő két kiváló sportolót és edzőiket, Trenka Jánost és Badics Rékát először Horváth Attila, a tornaszakosztály elnöke köszöntötte.

Az utánpótlás tagjai átszellemülten figyelték az ünnepelteket, a világbajnokságon résztvevőket

Fotó: Horváth László

Szívecskék a világbajnokságra

– A közösségi médiában követtem a jakartai világbajnokság eseményeit, és csak szívecskéket tudtam küldeni nektek. Nagy öröm, hogy egy kis városból évek óta ott vannak a versenyzők a világ legjobbjai között. Erre nagyon büszke vagyok. Legyen továbbra is eredményes a szakosztály - majd a legkisebbekhez fordulva Horváth Attila, mondhatjuk útravalót adott, amikor azt mondta: - Most még itt ültök szemben a kiváló tornászokkal, kívánom nektek, hogy egyszer ti üljetek ott, ahol most ők.

A szakosztály elnökét Barta Endre, Dunaújváros humán ügyekért felelős alpolgármestere követte a "szószéken": - Az elnök úr mindig nagyon jól megfogalmazza a köszöntőit, remélem, a jövőben is rendkívül eredményesek lesznek a tornászainak, és nehéz lesz majd az elnök úrnak a dicsérő szavakat összerendezni. Örömteli látni, hogy komoly utánpótlással rendelkezik a szakosztály, biztosítva van a jövő, az eredményesség körforgása. Nagy szó, hogy a női válogatott gerincét Dunaújváros adja, köszönöm nektek, és büszke vagyok rátok.

Barta Endre Motyovszki Mátyás képviselővel együttes erővel adta át az ajándékokat az ifjú hölgyeknek.

Ezután egy kis beszámolót hallgathattunk meg az indonéziai élményekről. Megtudhattuk, hogy a levegő párás és szennyezett, és hogy egy teljesen más kultúrába csöppentek a sportolóink, de egyben egy álomvilágba is. A versenyekről Trenka János elmondta, Czifra Lili 114 induló közül lett felemás korláton 12., de benne volt a döntőbe kerülés. A szakember ezzel kapcsolatban azt emelte ki, hogy Lili a gyakorlatát megcsinálta ugyan, de nem jól. Az egyéni összetettben 84-en indultak, és Mayer Gréta a 18. lett. Összegzésképpen: egyetértünk azzal az értékeléssel, hogy a világon bármiben tizenkettediknek, vagy tizennyolcadiknak lenni hatalmas nagy dolog.