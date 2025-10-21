Mayer Gréta világbajnoki döntőben, a sérült Czifra Lilinek ez nem sikerült

A magyar női tornászok számára is megkezdődött kedden a selejtezőkkel a verseny Jakartában, Indonéziában ötszáznál több versenyző indult csaknem 90 országból. A 10. csoportban Székely Zója és a DKSE-t képviselő Mayer Gréta egyéni összetettben szerepelt, dunaújvárosi klubtársa, Czifra Bettina Lili a tervek szerint felemáskorláton és gerendán, míg Péter Sára ugráson és talajon lépett volna szerekhez a világbajnoki döntő kiharcolásáért. Közülük végül ketten három számban jutottak be a fináléba. Székely egyéni összetettben és felemáskorláton, míg Mayer egyéni összetettben kvalifikálta magát a döntőre. Czifra csak egy számban tudott tornázni, és nem sikerült továbbjutása, Péter el sem tudott indulni.

Mayer Gréta egyéni összetettben világbajnoki döntőbe jutott kedden

Fotó: Tomcsányi Gusztáv sportfotós

A Magyar Torna Szövetség tájékoztatása szerint Székely felemáskorláton 14.200 ponttal a hatodik legjobb eredményt érte el, összetettben pedig 50.632 ponttal a 20. helyen zárt. Mayer ugyanilyen pontszámmal huszonegyedikként jutott a fináléba.

Czifra Bettina Lili makacs bokasérülése miatt nem tudott gerendán indulni, így csak felemáskorláton mutatta be gyakorlatát, ahol 12. lett, míg Péter Sára egészségügyi problémák miatt nem tudta vállalni a versenyzést.

Czifra Bettina Lili felemáskorláton közel volt a világbajnoki döntőhöz

Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára elmondta a MATSZ honlapjának: – A lányok összességében jó formában versenyeztek, Székely Zója felemáskorláton kifejezetten erős, nagyobb kiinduló pontszámú gyakorlatot mutatott be.

Mayer Grétának voltak kisebb pontatlanságai, ám ő is döntős helyet szerzett az erős nemzetközi mezőnyben. Czifra Bettina Lili jól teljesített felemáskorláton, közel volt a fináléhoz, de egy kis hiba csúszott a gyakorlatba, 12. lett.

– Sajnálatos, hogy egészségügyi probléma hátráltatta Lilit és Sárát.