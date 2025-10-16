A világ legjobbja lett a dunaújvárosi klubvezető – videóval

Tatabányán rendezték meg minden idők legnagyobb veterán birkózó világbajnokságát, ami vasárnap zárult. A viadalon 44 ország, több mint 600 sporotolója lépett szőnyegre. A Magyar Birkózók Szövetsége, valamint a Tatabányai SC kiváló körülményeket biztosított, az új sportcsarnok remek helyszínnek bizonyult. A hazai rendezésű világversenyeken mindig jóval magasabb a magyar indulók száma. Ez most is így volt, hiszen 35 hazai sportegyesület 76 képviselője küzdött az érmekért. A DKSE-t hét versenyző képviselte, közülük ketten is dobogóra állhattak. Mátyás Gábor, aki a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület ügyvezető elnöke, a világ legjobbja lett korosztályában és súlycsoportjában, Barna Zoltán ezüstéremmel zárt, s jutott még két pontszerző, ötödik hely is.

Mátyás Gábor óriási teljesítménnyel, az 51-55 évesek között a döntőben hátrányból fordítva súlycsoportjában a világ legjobbja lett

Fotó: Magyar Birkózók Szövetsége/Róth Tamás

Lássuk sorban a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzőinek szereplését, aminek részletezésében Tombor István a szakosztály vezetőedzője segített.

Kemény Norbert a B korcsoport (41-45 évesek) 100 kg-os kötöttfogásban az első mérkőzésén vereséget szenvedett, majd legyőzője is kikapott, így elbúcsúzott a további küzdelmektől.

Kemény Norbert

Fotó: MBSZ

Iván László C korcsoport (46-50) 130 kg kötöttfogásban első világbajnokságán vett részt, az induláshoz komoly súlyfeleslegtől kellett megszabadulnia. Első mérkőzését követően legyőzője ismét nyert, így döntőbe jutott. A jó sorsolásnak köszönhetően ezután a bronzéremért birkózhatott, jóval rutinosabb egyiptomi ellenfele jó taktikával pontozással megszerezte a győzelmet, így az 5. helyen zárta a versenyt.

Iván László

Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Angyal László D (51-55) korcsoport 88 kg-os kötöttfogású mezőnyben érmes reményekkel lépett szőnyegre. Első mérkőzésén 5-0-ra legyőzte amerikai ellenfelét. A második fordulóban olasz riválisával szemben 3-1-es vezetésnél vezetésnél rászaladt egy akcióra, melyből két vállra fektették. Ezután ellenfele a következő meccsen is győzni tudott és bejutott a döntőbe. Angyal így a vigaszágon egy török birkózóval küzdhetett meg a bronzéremért. Ellenfele az első menetben 5-0-ás vezetést szerzett. A DKSE sportolója végig nagy iramot diktálva 5-4-re szépített, azonban már nem volt ideje további pontokat gyűjteni, pedig a török birkózó teljesen elkészült erejével, így 5. helyen fejezte be a világbajnokságot.