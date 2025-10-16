1 órája
A világ legjobbja lett a dunaújvárosi klubvezető – videóval
A veterán birkózó világbajnokságon fantasztikusan szerepelt Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke. A klubvezető tizennyolc év után ismét a világ legjobbja lett. Rajta kívül még hatan képviselték a dunaújvárosi színeket.
Tatabányán rendezték meg minden idők legnagyobb veterán birkózó világbajnokságát, ami vasárnap zárult. A viadalon 44 ország, több mint 600 sporotolója lépett szőnyegre. A Magyar Birkózók Szövetsége, valamint a Tatabányai SC kiváló körülményeket biztosított, az új sportcsarnok remek helyszínnek bizonyult. A hazai rendezésű világversenyeken mindig jóval magasabb a magyar indulók száma. Ez most is így volt, hiszen 35 hazai sportegyesület 76 képviselője küzdött az érmekért. A DKSE-t hét versenyző képviselte, közülük ketten is dobogóra állhattak. Mátyás Gábor, aki a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület ügyvezető elnöke, a világ legjobbja lett korosztályában és súlycsoportjában, Barna Zoltán ezüstéremmel zárt, s jutott még két pontszerző, ötödik hely is.
Lássuk sorban a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzőinek szereplését, aminek részletezésében Tombor István a szakosztály vezetőedzője segített.
Kemény Norbert a B korcsoport (41-45 évesek) 100 kg-os kötöttfogásban az első mérkőzésén vereséget szenvedett, majd legyőzője is kikapott, így elbúcsúzott a további küzdelmektől.
Iván László C korcsoport (46-50) 130 kg kötöttfogásban első világbajnokságán vett részt, az induláshoz komoly súlyfeleslegtől kellett megszabadulnia. Első mérkőzését követően legyőzője ismét nyert, így döntőbe jutott. A jó sorsolásnak köszönhetően ezután a bronzéremért birkózhatott, jóval rutinosabb egyiptomi ellenfele jó taktikával pontozással megszerezte a győzelmet, így az 5. helyen zárta a versenyt.
Angyal László D (51-55) korcsoport 88 kg-os kötöttfogású mezőnyben érmes reményekkel lépett szőnyegre. Első mérkőzésén 5-0-ra legyőzte amerikai ellenfelét. A második fordulóban olasz riválisával szemben 3-1-es vezetésnél vezetésnél rászaladt egy akcióra, melyből két vállra fektették. Ezután ellenfele a következő meccsen is győzni tudott és bejutott a döntőbe. Angyal így a vigaszágon egy török birkózóval küzdhetett meg a bronzéremért. Ellenfele az első menetben 5-0-ás vezetést szerzett. A DKSE sportolója végig nagy iramot diktálva 5-4-re szépített, azonban már nem volt ideje további pontokat gyűjteni, pedig a török birkózó teljesen elkészült erejével, így 5. helyen fejezte be a világbajnokságot.
Papp Gyula C korcsoport (46-50) 130 kg kötöttfogásbansajnálatos módon egészségügyi okok miatt nem léphetett szőnyegre, pedig sorsolása kedvező volt.
Barna Zoltán D korcsoport (51-55) 130 kg kötöttfogásban szintén első vb-jén vett részt. A sorsolás szeszélye folytán egy szintén magyar birkózóval került össze az első fordulóban, akit magabiztosan pontozással legyőzött. A következő mérkőzésén az amerikai vezetett ellene, ám a második menetben megfordította az állást, és ezzel bejutott a fináléba. Ott a sokszoros világbajnok iráni várt rá, aki a döntőig minden mérkőzését technikai tussal nyerte. Barna nem szeppent meg, végig nagyot küzdve jól birkózott, azonban ellenfele pontozással jobbnak bizonyult nála.
A DKSE ügyvezető elnöke a világ legjobbja
Mátyás Gábor D korcsoport (51-55) 70 kg kötöttfogásban bizonyíthatott. A sorsolás nem volt számára kedvező, hiszen selejteznie kellett, az első fordulóban kirgiz ellenfelét 3-1-el búcsúztatta és bejutott a legjobb nyolc közé. A negyeddöntőben esélyt sem adott a lengyel birkózónak, akit technikai tussal söpört le.
A döntőbe jutásért az a svéd Nilsson következett, akit a 2007-es vb-n szintén a fináléba kerülésért győzött le, most sem volt másképp, magabiztos győzelemmel biztosította be helyét a döntőbe. Az aranyéremért a kazah Kairmanov ellen mérte össze erejét, akivel korábban már találkozott, a világbajnok, többszörös érmes sportoló akkor legyőzte a DKSE versenyzőjét.
Mátyás Gábor most visszavágott, 3-0-ás arányú hátrányból fordítva egyenlített, majd később szerzett ponttal megnyerte a finálét és megérdemelten állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Ezzel megszerezte a második veterán világbajnoki címét.
Fehér Krisztián A korcsoport (36-40 év) 88 kg kötöttfogásban indult, több mint tíz kilónyi fogyasztást követően, A nyitányon kikapott német ellenfelétől, s mivel legyőzője nem nem jutott döntőbe, elbúcsúzott a további küzdelmektől.
Összességében elmondhatjuk, hogy versenyzőink becsülettel felkészültek a világbajnokságra, mindenki megpróbálta kihozni magából a maximumot.
– Egyesületünk hét versenyzője egy arany, egy ezüst és két ötödik hellyel zárta a versenyt, ami dicséretes teljesítmény. Külön öröm számunkra, hogy a magyarok által megszerzett összesen nyolc aranyéremből egy a Dunaújvárosi Központi Sportegyesülethez került. Kemény Norbert és Papp Gyula (a magyar birkózók magas létszámára való tekintettel) külön felkérésre edzői feladatokat is ellátott, ezúton is köszönjük közreműködésüket. Szeretnénk köszönetet mondani Laczkó Mihály masszőrnek, aki az egy hétig tartó eseményen önzetlen munkájával hozzájárult minden magyar eredményes szerepléséhez – mondta Tombor István.
Le a kalappal előttük, megmutatták a fiataloknak: öregember nem vénember
- Bacsa Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) ügyvezető alelnöke a szövetség honlapján értékelte a versenyt.
- Oroszország 10, Magyarország 8, Kazahsztán 6 aranyérem – így fest a tatabányai multifunkcionális sportcsarnokban vasárnap véget ért veterán-világbajnokság éremtáblázata.
A nyolc aranyérem mellett négy ezüst- és öt bronzmedáliát is szereztünk, ezzel minden idők egyik, ha nem a legsikeresebb vb-jét tudhatjuk magunk mögött ebben a korosztályban.
– Szakmailag is nagyon sikeres verseny volt, külön öröm, hogy a korábbi kiválóságaink közül többen újra nekiveselkedtek, és hazai közönség előtt sikerült nyerniük, például Kiss Balázsra, Hatos Gáborra vagy Nunajev Juszupra gondolok.
Mátyás Gábort is kiemelném, aki tizennyolc év után szerzett újra aranyérmet.
– Vagy épp a válogatott edzőjét, Dajka Zsoltot is említhetném, aki harmadik alkalommal nyert veterán-vb-t, s ezzel befejezte pályafutását. Szóval bőven akadtak olyan pillanatok, amelyekért megérte a befektetett sok munka – fogalmazott.
Végezetül kiemelte veteránok alázatos munkáját.
Le a kalappal! Hetven-hetvenöt birkózónk igazi nagybetűs csapatként mozgott együtt, hónapok óta, ezzel megmutatva a fiataloknak, hogy az öregember bizony nem vénember!
– Fantasztikus, hogy idejüket, energiájukat és pénzüket nem sajnálva felkészültek erre a viadalra, és bebizonyították, hogy itt is a világ élvonalához tartozunk – emelte ki.
Bizalom és jó munka: továbbra is a SOSZ vezető testületében
