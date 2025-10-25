41 perce
A vármegyei bajnokságok és az óraátállítás
A hétvégén a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság első osztályában a tizedik, míg a másod- és harmadosztályban a nyolcadik fordulót rendezik. Az első és harmadosztály szombati játéknapján minden összecsapás 14.30, míg vasárnap az óraátállítás miatt 13.30 órakor kezdődik. A vármegyei másodosztályban minden találkozó a korábbi időpontban rajtol.
Rangadókat rendeznek a hétvégén a vármegyei másodosztályú bajnokságban
A vármegyei első osztályban szombaton csupán a következő két mérkőzést rendezik, igaz mindkettő rangadó: Mór – Martonvásár, Sárosd – Sárbogárd. Másnap a múlt héten kétszámjegyű vereséget szenvedő KK Grain Kft.-Mezőfalva csapata az FC Főnix gárdáját fogadja.
Az Adony rangadója a vármegyei másodosztályban
Az összecsapáson nem az egyre több problémával küzdő házigazdák az esélyesek. Az előző körben idegenben nyögvenyelős győzelmet arató Adony gárdája középmezőnybeli rangadón a Lajoskomáromot látja vendégül. A forduló további párosítása a következő: Melde Kft.-Kápolnásnyék – Enying, Ikarus-Maroshegy - Csór Truck-Tralier, Videoton Baráti Kör - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő. Ezúttal az Ercsi Kinizsi együttese lesz szabadnapos.
A másodosztály Déli csoportjában szombaton az Előszállás a listavezető Beloiannisz otthonában lép pályára, ahol viszonylag kevés esélye van a pontszerzésre.
A játéknap másik találkozója a Lajoskomárom II – Polgárdi párharc lesz. Vasárnap a Baracs a múlt heti hazai sikert követően ismét hazai környezetben lép pályára. Ebben a körben a Kisláng ellen szeretnék otthon tartani a pontokat, amivel megszilárdíthatnák helyüket a tabella középső harmadában. A Nagyvenyim rangadón fogadja a dobogó második helyén tanyázó Aba Sárvíz gárdáját. A Nagykarácsony pedig a Seregélyes-Sárosd II otthonában vendégszerepel. A forduló hatodik párosításában a Pákozd az LMSK gárdáját fogadja. Ebben a körben a sereghajtó Sárszentmihály-Masterplast lesz szabadnapos.
A harmadosztály Keleti csoportjában szombaton rendezik a mérkőzések felét: Besnyő – Dinnyés, Rácalmás - Zichyújfalu, Baracska-Kajászó – Kulcs. A vasárnapi menetrend: Pusztaszabolcs – Szabadegyháza, MDF-Ráckeresztúr - Velence II, Tordas-Gyúró Egyetértés - Pázmánd-Kápolnásnyék II.
