A Baracs kezd magára találni

A vármegyében az első osztályban szombaton csupán a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő - Ikarus-Maroshegy összecsapást rendezik. Másnap a KK Grain Kft.-Mezőfalva gárdája Sárbogárdra látogat, ahol az előzetes esélylatolgatás alapján csak a hazai győzelem mértéke lehet a kérdéses.

A mezőfalviak (pirosban) ezúttal Sárbogárdra látogatnak a vármegyében

Fotó: Horváth László

A vármegyében bizonyíthatnak

Az Adony együttese is idegenbe utazik. Boldoczki Sándor együttese a Csór Truck-Tralier vendégeként lép majd pályára. A házigazdák eddigi remek szereplésüknek köszönhetően a bajnoki dobogó harmadik fokán állnak, ami nem sok jót ígér a vizitálóknak. A forduló további párosítása a következő: Lajoskomárom - Melde Kft.-Kápolnásnyék, Enying – Mór, Martonvásár - Ercsi Kinizsi, FC Főnix - Videoton Baráti Kör. Ezúttal a Sárosd együttese lesz szabadnapos.

A másodosztály Déli csoportjában minden meccset a hét utolsó napján rendeznek. A dunaújvárosi körzethez tartozó csapatok közül egyedül az Előszállás játszik hazai pályán. Vendége a sereghajtó Sárszentmihály-Masterplast együttese lesz, amely az előző körben szabadnapos volt. Jó meccsnek ígérkezik a Polgárdi - Nagyvenyim összecsapás, amelyen a bajnoki táblázat harmadik és ötödik helyezettjei csatáznak egymással. A Baracs együttese kezd magára találni, így a Seregélyes-Sárosd II otthonában sem esélytelen a pontszerzésre. Alsóházi rangadó lesz a Pákozd – Nagykarácsony találkozó, ahol döntetlen körüli eredmény várható. A forduló további két párharca: Aba Sárvíz – LMSK, Kisláng – Beloiannisz. Ebben a körben a Lajoskomárom második számú együttese lesz szabadnapos.

A harmadosztály Keleti csoportjában is vasárnap rendeznek minden mérkőzést: Szabadegyháza – Rácalmás, Zichyújfalu – Besnyő, Pázmánd-Kápolnásnyék II - Baracska-Kajászó, MDF-Ráckeresztúr – Kulcs, Velence II – Pusztaszabolcs, Dinnyés - Tordas-Gyúró Egyetértés.