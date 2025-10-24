1 órája
Tehetségek százai az Üstökös Kupán, ismét Dunaújvárosra irányul a figyelem
Huszonegyedik alkalommal rendezik meg az ország egyik legnagyobb utánpótlás kézilabda tornáját Dunaújvárosban, Rácalmáson és Sárbogárdon. Az Üstökös Kupa két napja alatt közel nyolcvan csapat pattogtatja a labdát.
A tavalyi jubileumi seregszemle után 2025-ben 21. alkalommal rendezi meg a Fejér Vármegyei Kézilabda Szövetség az Üstökös Kupa utánpótlás tornát U12-U16 korosztályú lányok és fiúk számára. Az FMVKSZ elnöke, Németh Miklós portálunknak elmondta, az örvendetesen nagy létszám miatt ezúttal is több helyszínen lesznek a mérkőzések: a központ Dunaújváros, ahol a Dunaújvárosi Egyetem, a Dunaferr iskola villamos tagozata mellett a sportcsarnok lesz helyszín, továbbá a rácalmási és a sárbogárdi sportcsarnok. Az elnök kiemelte, ezúttal is nagy lelkesedéssel vágtak bele a szervezésbe, amit a megszokott csapat végez Csőregi László versenyigazgató vezetésével, rajta kívül Butty Andrea, Varga Kornélia és az elnök alkotja.
– Öt helyszínen rendezzük tehát a küzdelmeket szombaton és vasárnap reggeltől estig, a jelentkező csapatok számától függően egy, vagy két napon át tartanak egy-egy korosztály meccsei. Mindig van közte olyan, ami nagyon hamar betelik, s most is van olyan, ahol még tudtunk volna fogadni résztvevőket.
Nagyon örülünk annak, ahányan jönnek, és nem vagyunk elégedetlenek, reméljük, mindenki jól fogja magát érezni. Az biztos és ez büszekség számunkra, hogy komoly presztízse van ennek a tornának az országban.
– Nagyon sok stabil, régi, jól bevált egyesületünk van, aki folyamatosan visszatérnek és várják már, hogy jöhessenek. Ez szintén dicséret, és nem arról van szó, hogy vadászni kell a klubokat.
Összességében a közel nyolcvan csapat kilencszáz-ezer fő körüli létszámot jelent.
Arra is igyekeztek figyelni, hogy a különdíjasok ne sablonos elismerést kapjanak, egyedi ajándékok készültek a részükre. Az Üstökös Kupát pedig az a klub viszi haza, amelyik csapatai által az összesített pontversenyben élen zár – közölte Németh Miklós aki kiemelte, a helyszínek üzemeltetői prioritásként kezelik a kupát, azaz amikor bejelentik a dátumot, elsőbbséget élvez a teremfoglalásuk.
Elsőre óriási kihívás lehet ennyi embert mozgatni, a szállást, étkezéseket rendezni, intézni a helyszíneken a lebonyolítást.
Azonban Csőregi László irányításával ezt már olyan profin csinálják, hogy magától értetődően és gördülékenyen megy minden, ki van taposva az ösvény.
Minden helyszínen gondoskodnak a biztonsági és egészségügyi személyzetről, és ahol lehet, büfé is üzemel a szülők, nézők kiszolgálása érdekében.
– Úgy hiszem, hogy a gyerekek is nagyon élvezik ezt a kupát, főleg azok a korosztályok, akik itt is alszanak. Ahogy az ember járja a szállásokat, hogy minden rendben van-e, akkor azért látni, hogy az aulákban ott felhőtlenül játszanak a gyerekek, akik egy helyen vannak, együtt szórakoznak.
Üstökös Kupa: számos NB I-ig, válogatottig jutó kézilabdázó fordult meg itt
Az elmúlt két évtizedben számos később élvolnalbeli, vagy éppen a válogatottig eljutó lány és fiú fordult meg az Üstökös Kupán, Németh Miklós szerint egyszer érdemes lenne egyszer kikutatni, hány NBI-es kézilabdázó fordult meg itt. Ilyen többek között a tavalyi díjátadó sztárvendége, Klujber Katrin is.
Arra a kérdésre, mivel lenne elégedett vasárnap este, így válaszolt: – Sok boldog mosollyal. Nekem mindegy, hogy ki nyer, mi lesz az eredmény, csak jól érezzék magukat a gyerekek, élvezzék ezt az egészet, mert nekik erről kell, hogy szóljon. Szeressék a kézilabdát, és még jobban megszeressék a sportágat.
Emellett tartsuk a térképen Fejér vármegyét, és ha innen mindenki csak pozitív élménnyekkel távozik, akkor jó hírünket viszik az országba.
Nevelőedzője szerint az első pillanattól érezhető volt, született tehetség
A jövő csillagait láthattuk az Üstökös Kupa két napján - képgalériával
Üstökös Kupa: ezer gyerek részvételévelDunaújvárosban, Rácalmáson és Sárbogárdon öt helyszínen, ezer gyerek részvételével rendezik meg hétfőn és kedden a XX. Üstökös Kupa utánpótlás-kézilabdatornát. Ez az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű eseménye.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!