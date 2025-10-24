Tehetségek százai az Üstökös Kupán, ismét Dunaújvárosra irányul a figyelem

A tavalyi jubileumi seregszemle után 2025-ben 21. alkalommal rendezi meg a Fejér Vármegyei Kézilabda Szövetség az Üstökös Kupa utánpótlás tornát U12-U16 korosztályú lányok és fiúk számára. Az FMVKSZ elnöke, Németh Miklós portálunknak elmondta, az örvendetesen nagy létszám miatt ezúttal is több helyszínen lesznek a mérkőzések: a központ Dunaújváros, ahol a Dunaújvárosi Egyetem, a Dunaferr iskola villamos tagozata mellett a sportcsarnok lesz helyszín, továbbá a rácalmási és a sárbogárdi sportcsarnok. Az elnök kiemelte, ezúttal is nagy lelkesedéssel vágtak bele a szervezésbe, amit a megszokott csapat végez Csőregi László versenyigazgató vezetésével, rajta kívül Butty Andrea, Varga Kornélia és az elnök alkotja.

Egykoron maga is játszott az Üstökös Kupa tornáin, tavaly pedig sztárvendégként adott át díjat Klujber Katrin

Fotó: Dunaújvárosi Hírlap-archív

– Öt helyszínen rendezzük tehát a küzdelmeket szombaton és vasárnap reggeltől estig, a jelentkező csapatok számától függően egy, vagy két napon át tartanak egy-egy korosztály meccsei. Mindig van közte olyan, ami nagyon hamar betelik, s most is van olyan, ahol még tudtunk volna fogadni résztvevőket.

Nagyon örülünk annak, ahányan jönnek, és nem vagyunk elégedetlenek, reméljük, mindenki jól fogja magát érezni. Az biztos és ez büszekség számunkra, hogy komoly presztízse van ennek a tornának az országban.

– Nagyon sok stabil, régi, jól bevált egyesületünk van, aki folyamatosan visszatérnek és várják már, hogy jöhessenek. Ez szintén dicséret, és nem arról van szó, hogy vadászni kell a klubokat.

Összességében a közel nyolcvan csapat kilencszáz-ezer fő körüli létszámot jelent.

Arra is igyekeztek figyelni, hogy a különdíjasok ne sablonos elismerést kapjanak, egyedi ajándékok készültek a részükre. Az Üstökös Kupát pedig az a klub viszi haza, amelyik csapatai által az összesített pontversenyben élen zár – közölte Németh Miklós aki kiemelte, a helyszínek üzemeltetői prioritásként kezelik a kupát, azaz amikor bejelentik a dátumot, elsőbbséget élvez a teremfoglalásuk.

Németh Miklós, a Fejér Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke

Fotó: DH-archív

Elsőre óriási kihívás lehet ennyi embert mozgatni, a szállást, étkezéseket rendezni, intézni a helyszíneken a lebonyolítást.

Azonban Csőregi László irányításával ezt már olyan profin csinálják, hogy magától értetődően és gördülékenyen megy minden, ki van taposva az ösvény.

Minden helyszínen gondoskodnak a biztonsági és egészségügyi személyzetről, és ahol lehet, büfé is üzemel a szülők, nézők kiszolgálása érdekében.