XXI. Üstökös Kupa

1 órája

Üstökös Kupa: Az elnök sok mosolygós arcot látott (videóval, képgalériával)

Országos utánpótlás kézilabda-seregszemlét rendeztek meg öt helyszínen október 25-26-án fiúk és lányok számára. A XXI. Üstökös Kupa központja Dunaújváros volt.

Agárdy Csaba
Hatvanegy csapat százharmincnégy mérkőzést játszott

Hatvanegy csapat százharmincnégy mérkőzést játszott

Fotó: Horváth László

Dunaújvárosban a Dunaújváros Sportcsarnokban, a Dunaújvárosi Egyetem Campus Arénájában és a Dunaferr középiskola tornatermében folytak az Üstökös Kupa küzdelmei. A negyedik helyszín a szomszédban, a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok, míg az ötödik a Sárbogárdi Városi Sportcsarnok volt. Az öt helyszínen 64 csapat, 860 játékosa 134 mérkőzést játszott a két nap alatt. 

Üstökös KUpa
Szépen, rendben lement az Üstökös Kupa. Németh Miklós elnök  (jobb szélen) ennek örül a legjobban
Fotó: Horváth László

Az Üstökös Kupa három DKKA csapattal

A Dunaújvárosi KKA három csapatot indított két korosztályban a lányok között. Az U14-esek mezőnyében a Rákosmenti KSK-tól 18-9-re kikapott a DKKA, így a 9-16. helyért folytathatta a küzdelmeket. Az első meccsükön 25-9-re verték a pécsi együttest, a második találkozón 21-10-re kikaptak az Angyalföldi SE-től,végül a 11. helyért újabb vereség következett, a Kozármisleny győzte le 17-10-re a dunaújvárosiakat. Vagyis a DKKA a 12. helyen végzett. A DKKA még az U16-ban indított csapatot, ebbe a korosztályba csak négy együttes nevezett be, ebből kettő a DKKA volt. A sorrend: Tarján SE, DKKA I., DKKA II., Óbudai KSI.

Németh Miklós, a Fejér Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke így értékelte a két napot: – Szépen, rendben lement minden, nem volt fennakadás, ennek örülök a legjobban. Azokkal a vezetőkkel, edzőkkel,  akikkel beszéltem, mind elégedett volt, jól érezték magukat. Az Üstökös Kupa egyik célja, hogy olyan csapatok is találkozzanak egymással, amelyek az országos bajnoki rendszerben nem kerülhetnek össze. A Nagy Üstökös Kupát az Angyalföldi Sportiskola nyerte meg, ami azt jelenti, hogy az összes korosztályban elért eredményeket összesítjük, és a legtöbb pontot szerzett egyesületé lesz a nagy kupa. Ez motiváció arra, hogy minél többen nevezzenek az eseményre. Ami még nagyon fontos, sok mosolygós arcot láttam, és ennek mindig örülök.

Üstökös Kupa Dunaújváros 2025.10.26.

Fotók: Horváth Lászó

