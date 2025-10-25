október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közel kilencszáz gyerek

24 perce

Üstökös Kupa huszonegyedszer

Címkék#Dunaújvárosi Egyetem#Rácalmás#utánpótlás#üstökös kupa#kézilabda

Az ország talán legnagyobb szabású utánpótlás kézilabda-tornája kezdődött meg szombat délelőtt Dunaújvárosban. A XXI. Üstökös Kupa hatvanegy csapattal rajtolt el.

Agárdy Csaba
Üstökös Kupa huszonegyedszer

A DKKA két korosztályban nevezett a kupára

Fotó: Horváth László

Az Üstökös Kupa számokban: a fiúk három, míg a lányok négy korosztályban mérik össze a tudásukat. A fiúknál nincs dunaújvárosi csapat, a lányoknál viszont az U14-be és az U16-ba nevezett a DKKA

Üstökös Kupa
Az idei Üstökös Kupa hatvanegy csapattal kezdődött el
Fotó: Horváth László

 

Országos az Üstökös Kupa

Az utóbbi korosztályban két csapattal is indul a Dunaújváros Központi Kézilabda Akadémia. A mérkőzéseket öt helyszínen rendezik meg október 24-25-én. Dunaújvárosban a Dunaújvárosi Sportcsarnokban, a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában és a Dunaferr iskola villamostagozatának termében, valamint Rácalmáson a rendezvény csarnokban és Sárbogárdon pattog a labda két napon keresztül. Az Üstökös Kupa jelentőségéről sokat elmond, hogy az ország minden pontjáról érkezett 61 csapat, ami közel 900 játékost érint.

Üstökös Kupa Dunaújváros 2025.10.25.

Fotók: Horváth László

 

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu