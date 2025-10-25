24 perce
Üstökös Kupa huszonegyedszer
Az ország talán legnagyobb szabású utánpótlás kézilabda-tornája kezdődött meg szombat délelőtt Dunaújvárosban. A XXI. Üstökös Kupa hatvanegy csapattal rajtolt el.
A DKKA két korosztályban nevezett a kupára
Fotó: Horváth László
Az Üstökös Kupa számokban: a fiúk három, míg a lányok négy korosztályban mérik össze a tudásukat. A fiúknál nincs dunaújvárosi csapat, a lányoknál viszont az U14-be és az U16-ba nevezett a DKKA.
Országos az Üstökös Kupa
Az utóbbi korosztályban két csapattal is indul a Dunaújváros Központi Kézilabda Akadémia. A mérkőzéseket öt helyszínen rendezik meg október 24-25-én. Dunaújvárosban a Dunaújvárosi Sportcsarnokban, a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában és a Dunaferr iskola villamostagozatának termében, valamint Rácalmáson a rendezvény csarnokban és Sárbogárdon pattog a labda két napon keresztül. Az Üstökös Kupa jelentőségéről sokat elmond, hogy az ország minden pontjáról érkezett 61 csapat, ami közel 900 játékost érint.
Üstökös Kupa Dunaújváros 2025.10.25.Fotók: Horváth László
Tehetségek százai az Üstökös Kupán, ismét Dunaújvárosra irányul a figyelem
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is