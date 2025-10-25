Elkezdődött az Üstökös Kupa, huszonegyedszer – galéria, videó

Az Üstökös Kupa számokban: a fiúk három, míg a lányok négy korosztályban mérik össze a tudásukat. A fiúknál nincs dunaújvárosi csapat, a lányoknál viszont az U14-be és az U16-ba nevezett a DKKA.

Az idei Üstökös Kupa hatvanegy csapattal kezdődött el

Fotó: Horváth László

Országos az Üstökös Kupa

Az utóbbi korosztályban két csapattal is indul a Dunaújváros Központi Kézilabda Akadémia. A mérkőzéseket öt helyszínen rendezik meg október 24-25-én. Dunaújvárosban a Dunaújvárosi Sportcsarnokban, a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában és a Dunaferr iskola villamostagozatának termében, valamint Rácalmáson a rendezvény csarnokban és Sárbogárdon pattog a labda két napon keresztül. Az Üstökös Kupa jelentőségéről sokat elmond, hogy az ország minden pontjáról érkezett 61 csapat, ami közel 900 játékost érint.

