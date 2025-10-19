október 19., vasárnap

34 perce

Hétvége két vereséggel

Címkék#jégkorong#DAB#Erste Liga#Újpest

Két vereség a mérlege a hétvégi két fordulóban a DAB Erste Ligás jégkorongcsapatának. Szombaton Újpesten kaptak ki az Acélbikák 6-1-re.

Agárdy Csaba
Hétvége két vereséggel

Az Újpest végig fölényben játszott a DAB ellen

Fotó: UTE

Már az első percben megszerezték a hazaiak a vezetést, ami meg is adta az alaphangját a találkozónak. Az Újpest ellen egy pillanatig sem volt esélyük az Acélbikáknak

Újpest
Újpesten sokszor kényszerült védekezésre a DAB. A dunaújvárosiak hátvédje Jegor Kudin a kép előterében
Fotó: UTE

Újpesten esély sem volt

UTE – DAB 6-1 (2-0, 3-0, 1-1)

DAB: Bejó (Szücs) – Balázsi, Kugyin (1), Jarulin 1, Szubotics, Aszkarov (1) – Szécsi, Murgic, Djumic, Csémi, Strenk –Vuoksiala, Bánki, Lawson, Keresztes, Pinczés – Cseh, Kuminka. Vezetőedző: Hetler Ádám.

Hetler Ádám a mérkőzés után: - Gratulálok a hazai csapatnak, mert megérdemelten nyertek. A mi játékosaink tegnap még játszottak Miskolcon, ma hajnali háromkor kerültek ágyba, nem gondolom, hogy ilyesminek szabadna történnie, de megtörtént. Ettől függetlenül mindig magunkban keressük a hibát, és próbáljuk javítani azokat a dolgokat, amiket lehet. Sok sérültünk van, nagyon sok gonddal küzdünk, de ettől függetlenül az Újpestnek szerintem meg kellett dolgoznia a három pontért, mi viszont sajnos nem vagyunk azon a szinten fejben, hogy szorosabbá tudjunk tenni egy ilyen mérkőzést. A hazaiak gyorsabbak, frissebbek voltak, és nyilván jobb játékerőkből állnak, de mi is megtettünk mindent, ebből a szempontból gratulálni tudok csak a csapatomnak.

 

