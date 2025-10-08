október 8., szerda

Kispálya

30 perce

A TrollFoci játszani is tud

Címkék#Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ)#városi kispályás labdarúgó-bajnokság#Dunaújváros#DLSZ

Az elmúlt héten az ötödik fordulót rendezték a dunaújvárosi kispályás labdarúgóbajnokság DLSZ KK-Grain kiemelt csoportjának alapszakaszában.

Gróf András

A fordulóban a BKSZ-2316 és az éllovas Karmacsi Autó meccse elmaradt, a másik két dobogós együttes viszont győzni tudott a kispályás bajnokságban. A TrollFoci-Hangover és a Ristorante Azzari-Mirage is begyűjtötte a pontokat.

Gazdagok és Szépek – Kemi-Ker Kft. 3-5 (2-2)
Gazdagok és Szépek: Mónus – Hosszú K., Schnierer J., Lakakisz N., Hodula M., Schrick B. Csere: Nebucz M.
Kemi-Ker: Grausza – Juhász J., Pukansky, Szőgyi, Markó R., Vörös A. Csere: Fekete T., Juhász A., Kozma M., Borsos, Farkas Z.
G.: Hodula M., Schnierer J., illetve Szőgyi (2), Markó R. (2), Juhász J.

Szil-Ker Ablak – TrollFoci-Hangover 1-3 (0-3)
Szil-Ker A.: Szabó M. – Harasztia, Nyári, Horváth G., Puskás T., Béres. Csere: Bognár, Kercza.
TrollFoci-Hangover: Hruby – Kis Cs., Nitsch, Gráczer M., Veszeli, Dorogi V. Csere: Molnár, Széhn, Rigó L.
G.: Puskás T., illetve Gráczer M., Kis Cs. (2).

Apr-Tech FC - Ristorante Azzari-Mirage 1-5 (1-1)
Apr-Tech FC: Gergely – Rabijász, Jeney, Szabó G., Angyal, Mészáros I. Csere: Kárász.
Ristorante Azzari-Mirage: Török D. – Németh L., Bartók, Slett K., Áldott, Koszovscsuk. Csere: Noé R., Takács.
G.: Rabijász D., illetve Áldott, Slett K., Németh L. (2), Koszovscsuk.

Maradék – Gamma Metal Kft. 2-7 (2-2)
Maradék: Bartha R. – Szabó K., Hajdú N., Heftner, Topp B., Jónás E.
Gamma Metal Kft.: Németh G. – Cseresnye, Gugyella, Kis N., Lovistyék, Dorony.
G.: Jónás E., Szabó K., illetve Dorony (4), Lovistyék, Kis N., Németh G.

Az állás: 1. Karmacsi Autó 12 pont, 2. TrollFoci-Hangover 9 pont, 3. Ristorante Azzari-Mirage 9 pont, 4. BKSZ-2316 9 pont, 5. Kemi-ker Kft. 9 pont, 6. Apr-Tech FC 6 pont, 7. Gamma Metal Kft. 6 pont, 8. Szil-Ker Ablak 4 pont, 9. Labdaérzék 3 pont, 10. Gazdagok és Szépek 1 pont. 11. Maradék 0 pont.

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
