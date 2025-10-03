Történelmi esemény Dunaújvárosban, egy csapatban játszott három generáció

Az együttes már 2000-óta működik, még Vasgyúrókként kezdte a pályafutását kispályás labdarúgó-bajnokságban, anyag- és kohómérnökök kis csapata volt. Később 2007-ben, ahogy múlt az idő, egyre többen kiléptek a gárdából, akik helyére a dunaújvárosi baráti körből kerültek játékosok, ezért döntöttek a névváltoztatás mellett. Ekkor alakult meg a NO MA’AM. („Nem, asszonyom”), amelynek jelentése: National Organization of Men Against Amazonian Masterhood, magyarul Férfiak Nemzeti Szervezete az Amazonok Elnyomása Ellen. Később folyamatosan új tagokkal bővültek, sőt Szalavics Eszter személyében egy „fiatal amazont” is maguk közé fogadtak, aki csapatvezetőjükké vált. Az idei évben ismét szükségessé vált új tagok felvétele, sajnos a társaságból hiányzott a lendület, ezért döntöttek „futó játékosok” felvétele mellett, mint id. Futó János, Futó János és Futó Levente, akikkel együtt Futó János veje, Furják Tamás bővítette keretüket és valósult meg ezáltal a történelmi esemény.

A történelmi esemény főszereplői: Futó János, id. Futó János és Futó Levente

Fotó: GA

Már a nyár folyamán tartott edzőmérkőzéseken is jól beilleszkedett a csapatba a trió. A gárda számára nem volt kérdés, hogy megszervezzék a Futó család mérkőzését, így szeptemberben három generáció léphetett pályára kezdőként az egyik mérkőzés második félidejében. A hármas a mérkőzésen nagyon nagy összhangban játszott, Levente gyorsaságával, édesapja és nagyapja rutinjával segítette a játékot.

Sérülések miatt csak most jött össze a történelmi esemény

A rangidős id. Futó Jánost kértük meg, hogy foglalja össze a trió sportmúltját.

– 1968-ban lettem igazolt labdarúgó Dunaföldváron, ahol a különböző korosztályokban, illetve a felnőtt csapatban több mint tizenhárom éven át szerepeltem. Közben játszottam katonaként Bölcskén, majd a Dunaújvárosi Építők második számú együttesében. Dunaújvárosba költözésem után kerültem be a városi kispályás bajnokság vérkeringésébe, a Betonacél csapatának a hazai pályája a 26-os vállalat saját készítésű füves küzdőtere volt. Később elvégeztem a segédedzői és a játékvezetői tanfolyamot is. Edzőként dolgoztam a Pálhalma megye III-ban szereplő együttesénél, míg játékvezetőként sikerült az NB III-ig jutni.

Az elmúlt években is folyamatosan játszottam, illetve csapatvezető voltam a városi bajnokság különböző osztályaiban (Euroszer, Nagycsaládosok, Sporik, Rakéta), valamint a játékvezetést sem hagytam abba, pedig már hetvenegy éves vagyok.

– Jani fiam a Dunaferr SE korosztályos csapataiban játszott, ahol többek között Menyhárt Menyhért volt az edzője. Ezt követően Dunaföldvárra igazolt, ahol Tímár Dezső irányításával jól szerepeltek a megyei első osztályban. Tavaly azonban már ő is betöltötte 45. életévét. Levente unokám a DPASE együttesénél kezdte a focit Tóth Pistánál. Jelenleg tizenöt évesen folyamatosan a dunaföldvári Holler UFC U17-es csapatában játszik. Már régebben szerettük volna összehozni ezt a meccset, de sérülések miatt csak most jött össze.