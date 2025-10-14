Indonéziában Mayer Gréta és Czifra Lili

A szövetségi kapitány korábbi döntése alapján a nőknél a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület két kiválósága, Mayer Gréta és Czifra Bettina Lili, továbbá Székely Zója és Péter Sára áll szerekhez a sportág idei legrangosabb világversenyén. A küldöttség hétfőn este utazott el Indonéziába, az esemény színhelyére. A torna világbajnokságon idén csak egyéni verseny lesz, csapatban nem mérik össze tudásukat a válogatottak. A DKSE indulói közül Mayer Gréta egyéni összetettben indul, Czifra Bettina Lili felemáskorláton és gerendán mutathatja be gyakorlatait.

Mayer Gréta az egyik képviselője a DKSE klubjának a torna világbajnokságon

Fotó: Tomcsányi Gusztáv sportfotós

A torna világbajnokság menetrendje

Ami a menetrendet illeti, az első hivatalos gyakorlás szerdán lesz, majd a női pódiumedzés október 17-én és 18-án. A högyek selejtezője október 21-én kezdődik, a magyarok a 10. csoportban kaptak helyet. Nemzeti ünnepünkön, október 23-án rendezik a női egyéni összetett döntőt, majd 24-én a szerenkénti finálék során a női ugrás és felemáskorlát számokat. 25-én a női gerenda és talaj következik.