A DKSE tornászai közül ők utazhatnak a világbajnokságra

A Magyar Torna Szövetség honlapjának beszámolója szerint október 19–25. között Jakartában rendezik meg az 53. torna világbajnokságot, amelyre a magyar válogatott női és férfi kerete is véglegesedett. Draskóczy Imre női szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy a csapatépítés és az összetartás most is elsődleges szempont volt. A női csapatba a DKSE két sportolója, Mayer Gréta és Czifra Lili került be, sajnos sérülése után Kovács Zsófia még nem tudta beverekedni magát a keretbe.

A torna világbajnokságon Mayer Gréta egyéni összetettben indulhat

Fotó: Tomcsányi Gusztáv sportfotós

Székely Zója és Mayer Gréta egyéni összetettben versenyeznek, Czifra Bettina Lili felemáskorláton és gerendán, míg Péter Sára ugráson és talajon mutathatja be gyakorlatait.

– Ez a felállás biztosítja, hogy minden szeren legyen erős magyar induló. A legfontosabb célunk, hogy a lányok biztonságosan, hiba nélkül mutassák be gyakorlataikat, és közben építsük a jövő csapatát – mondta Draskóczy, hozzátéve: a kontinensen Czifra Lili már a legjobb korlátosok közé tartozik, de Ázsia és Amerika mezőnye kiszámíthatatlan lesz.

Kovács Zsófia és Bácskay Csenge hiányoznak, de bízom benne, hogy hamarosan újra velük együtt lesz teljes a válogatott.

A magyar tornászok október 13-án utaznak el a jakartai világbajnokságra.

Mayer világkupa érmekkel hangolt a torna világbajnokságra

A vb előtt a szombathelyi világkupa volt a főpróba, ahol Mayer Gréta és Kovács Zsófia szerepelt. Előbbi két éremmel zárta szereplését.