Tollaslabda

1 órája

Száznál is többször ütötték az iskolában

Szent Pantaleimon#verseny#Danubius KSE#dunaújvárosi#tollaslabda

Évadnyitó amatőr tollaslabda bajnokságot rendeztek a Szent Pantaleimon iskolában, ahol száznál is több mérkőzésen léptek pályára a résztvevők.

Gallai Péter

A szeptemberi dunaújvárosi szezonnyitó tollaslabda eseményt a Danubius KSE elsősorban utánpótláskorú játékosok számára hirdette meg a Szent Pantelimon iskolába. Jakab János, a klub vezetőedzője arról tájékoztatott, hogy népes mezőny gyűlt össze, látszott, hogy régen volt verseny, ki voltak éhezve a játékra a sportolók. A nevezésnél nem számított, hogy gyermek vagy felnőtt, fiú vagy lány, csak egyetlen tényező játszott szerepet: a tudásszint. Négy egyéni és két páros kategóriában mérték össze tudásukat a tollaslabdások, összesen 120 egyéni és 30 páros mérkőzést rendeztek meg. 

tollaslabda
Jakab János adja át a tollaslabda verseny érmeit
Fotó: Danubius KSE

Színvonalas mérkőzéseket vívtak, jó volt látni mennyit fejlődtek. A legkisebbek játéka sok izgalmat hozott. A nagyobbaké pedig már technikailag és taktikailag is tetszetős volt.

A tollaslabda verseny eredményei

Egyéni

A-kategória: 1. Pávics Koppány 2. Gerendai Péter 3. Pécsi Noémi.

B-kategória: 1. Szabó Lilien 2. Pécsi Tamás 3. Riskó Sebestyén.

C-kategória: 1. Vágó Dominik 2. Borgulya Veronika 3. Simon Boglárka.

D-kategória: 1. Tóth Luna 2. Tóth Anna 3. Zsedrovics Gergely.

Képgaléria

Danubius KSE tollaslabda versenye Dunaújvárosban

Fotók: Danubius KSE

Páros

A-kategória: 1. Pécsi Noémi-Pávics Koppány 2. Sztkó Zsolt-Pécsi Tamás 3. Tóth Áron-Nagy Noel.

B-kategória: 1. Péter Domokos-Péter Ábel 2. Gyalus Hanna-Késmárky Anna 3. Sztakó Kinga-Borgulya Veronika.

 

