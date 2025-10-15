október 15., szerda

Országos verseny

2 órája

Tanulni kell ebből és építkezni tovább

Címkék#országos verseny#verseny#tapasztalat#rekordszámú#Danubius KSE#tollaslabda

Rekordszámú nevezést hozó országos amatőr versenyen szerepeltek októberben a dunaújvárosi tolladlabdázók. A Danubius KSE-t 33 játékos képviselte.

Gallai Péter

Az Albertirsán megrendezett országos tollaslabda megmérettetésre rekordszámú nevezés érkezett, 127 induló versenyzett, nyolc pályán zajlottak a küzdelmek öt egyéni és három páros versenyszámban. Jakab János vezetőedző tájékoztatása szerint a rendkívül népes mezőnyben megnyerte az „A” párost Francioso Dominik és Tóth Róza Viola (Győr). Ők lettek ezzel a dunaújvárosi klub egyetlen dobogósai, előzetesen sokkal több éremben bízott a szakember, tanulni kell a versenyből.

tanulni kell
Tanulni kell a verseny tapasztalataiból
Fotó: Danubius KSE

Tanulni kell a mutatott játék és eredmény alapján

– Kiemelném aki az első tízben végzett. Negyedik helyezett lett Zsedrovics Attila, kicsivel maradt le a dobogóról. Nyolcadik kategóriájában Simon Boglárka, kilencedik Gerendai Péter. Tizedik lett Sztakó Kinga. Párosban hetedikként zárt Dénes Gergely és Pécsi Noémi, nyolcadik Tóth Áron-Pávics Koppány és Pécsi Tamás-Gerendai Péter duója. Sok tanulsággal szolgált számunkra is a versenynap a mérkőzésen mutatott játék tekintetében.

A Danubius KSE csapata építkezik szorgalmasan tovább, tanulva a pályán mutatott játék és eredmény alapján

– tájékoztatott Jakab János a tollaslabdázók szerepléséről.

 

