A szerencse nem állt Dunaújváros mellé

A Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette a Magyar Kupa harmadik körének párosítását, ahol már bekapcsolódik az NB I-es csapatok egy része is. Így ellenfélre várt a Dunaújvárosi Kohász is, a DKKA akár NB II-es csapatot is kaphatott volna. Azonban a szerencse nem állt az újvárosiak mellett a sorsoláskor, ugyanis a bajnoksában ötödik helyen álló Alba Fehérvárral kell játszani. Ráadásul idegenben és a továbbjutás ezen az egy mérkőzésen dől el a vármegyei rangadón.

A szerencse hozhatott volna könnyebb ellenfelet is a Kohásznak

Fotó: DKKA/VizoPhoto

A szerencse még egy NB I-es párharcot alakított

A Magyar Kupa előző idényének bronzérmese, a Moyra-Budaörs a szintén élvonalbeli Vasast fogadja, a többi élvonalbeli együttes alacsonyabb osztályú csapatot kapott. Mint a szövetség a honlapján írja, a 3. forduló időpontja november 5-e, de közös megegyezéssel november 9-ig le lehet játszani a mérkőzéseket.

Az előző bajnoki idényben 6. helyezett Kisvárda, továbbá az Európa Ligában szereplő Esztergom és Mosonmagyaróvár a következő körben csatlakozik a továbbjutókhoz, míg a BL-ben érdekelt ETO, FTC, DVSC hármas majd csak a negyeddöntőben kapcsolódik be a küzdelmekbe.