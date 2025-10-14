október 14., kedd

Sorsolás

2 órája

A szerencse nem állt Dunaújváros mellé

Címkék#Magyar Kézilabda Szövetség#Dunaújvárosi Kohász#sorsolás#DKKA#Alba Fehérvár#Magyar Kupa

Sorsoltak a női kézilabda Magyar Kupa harmadik körére, ahol már érdekelt a Dunaújvárosi Kohász is. A DKKA a lehetséges riválisok közül az egyik legnehezebbet, az Alba Fehérvárt kapta.

Gallai Péter

A Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette a Magyar Kupa harmadik körének párosítását, ahol már bekapcsolódik az NB I-es csapatok egy része is. Így ellenfélre várt a Dunaújvárosi Kohász is, a DKKA akár NB II-es csapatot is kaphatott volna. Azonban a szerencse nem állt az újvárosiak mellett a sorsoláskor, ugyanis a bajnoksában ötödik helyen álló Alba Fehérvárral kell játszani. Ráadásul idegenben és a továbbjutás ezen az egy mérkőzésen dől el a vármegyei rangadón.

szerencse
A szerencse hozhatott volna könnyebb ellenfelet is a Kohásznak
Fotó: DKKA/VizoPhoto

A szerencse még egy NB I-es párharcot alakított

A Magyar Kupa előző idényének bronzérmese, a Moyra-Budaörs a szintén élvonalbeli Vasast fogadja, a többi élvonalbeli együttes alacsonyabb osztályú csapatot kapott. Mint a szövetség a honlapján írja, a 3. forduló időpontja november 5-e, de közös megegyezéssel november 9-ig le lehet játszani a mérkőzéseket.

Az előző bajnoki idényben 6. helyezett Kisvárda, továbbá az Európa Ligában szereplő Esztergom és Mosonmagyaróvár a következő körben csatlakozik a továbbjutókhoz, míg a BL-ben érdekelt ETO, FTC, DVSC hármas majd csak a negyeddöntőben kapcsolódik be a küzdelmekbe.

A 3. forduló további párosítása

  • Moyra-Budaörs–Vasas SC
  • Hajdúnánás SK (NB I/B)–Eszterházy SC (NB I/B)
  • Zengő Alföld Orosházi KA (NB II)–Váci NKSE
  • Komárom VSE (NB I/B)–NEKA
  • Szigetszentmiklós NKSE-Pro 2023 (NB I/B)–Szombathelyi KKA
  • MTK Budapest (NB I/B)–Kozármisleny KA

 

 

