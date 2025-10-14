2 órája
A szerencse nem állt Dunaújváros mellé
Sorsoltak a női kézilabda Magyar Kupa harmadik körére, ahol már érdekelt a Dunaújvárosi Kohász is. A DKKA a lehetséges riválisok közül az egyik legnehezebbet, az Alba Fehérvárt kapta.
A Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette a Magyar Kupa harmadik körének párosítását, ahol már bekapcsolódik az NB I-es csapatok egy része is. Így ellenfélre várt a Dunaújvárosi Kohász is, a DKKA akár NB II-es csapatot is kaphatott volna. Azonban a szerencse nem állt az újvárosiak mellett a sorsoláskor, ugyanis a bajnoksában ötödik helyen álló Alba Fehérvárral kell játszani. Ráadásul idegenben és a továbbjutás ezen az egy mérkőzésen dől el a vármegyei rangadón.
A szerencse még egy NB I-es párharcot alakított
A Magyar Kupa előző idényének bronzérmese, a Moyra-Budaörs a szintén élvonalbeli Vasast fogadja, a többi élvonalbeli együttes alacsonyabb osztályú csapatot kapott. Mint a szövetség a honlapján írja, a 3. forduló időpontja november 5-e, de közös megegyezéssel november 9-ig le lehet játszani a mérkőzéseket.
Az előző bajnoki idényben 6. helyezett Kisvárda, továbbá az Európa Ligában szereplő Esztergom és Mosonmagyaróvár a következő körben csatlakozik a továbbjutókhoz, míg a BL-ben érdekelt ETO, FTC, DVSC hármas majd csak a negyeddöntőben kapcsolódik be a küzdelmekbe.
Önvizsgálatot kell tartania mindenkinek, így nem mehet tovább
A 3. forduló további párosítása
- Moyra-Budaörs–Vasas SC
- Hajdúnánás SK (NB I/B)–Eszterházy SC (NB I/B)
- Zengő Alföld Orosházi KA (NB II)–Váci NKSE
- Komárom VSE (NB I/B)–NEKA
- Szigetszentmiklós NKSE-Pro 2023 (NB I/B)–Szombathelyi KKA
- MTK Budapest (NB I/B)–Kozármisleny KA
