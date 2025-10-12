október 12., vasárnap

Csak egy gól

1 órája

Óriási elismerés az Acélbikáknak!

Címkék#jégkorong#Dunaújváros#Acélbikák#Erste Liga

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói vasárnap este Gyergyószentmiklóson vendégeskedtek. Mindössze egy góllal kaptak ki a székelyektől.

Agárdy Csaba
Óriási elismerés az Acélbikáknak!

A dunaújvárosiak sokat támadták a Gyergyó kapuját

Fotó: Mincsor Szabolcs

Miért is írjuk azt, hogy mindössze egy góllal kaptak ki a székelyektől? Ez annak "köszönhető", hogy a közelmúltban a DAB hazai pályán 11-2-es vereséget szenvedett a gyergyóiaktól. 

székelyek
A székelyekkel nagy csatát vívott a DAB Fotó: Mincsor Szabolcs

Nagy küzdelem a székelyek ellen

A dunaújvárosi csapat azonban hatalmasat küzdött, és az utolsó pillanatig nyílttá tette a mérkőzést. A jégkorongblog.hu a DAB teljesítményét így értékelte: "A Gyergyói HK egy nagyon színvonalas és egy roppant nehéz mérkőzésen végül hozta a papírformát, és megőrizte százszázalékos mérlegét, de óriási elismerés és tisztelet illeti Hetler Ádám fiait, akik végig küzdöttek, és az utolsó pillanatig megnehezítették a listavezető dolgát."

Gyergyói HK - DAB 5-4 (3-2, 1-0, 1-2)

Gyergyói HK: Rinne (Csala) – Haaranen, Williams, Bodó, Császár, Vincze – Mesikammen, Fejes, Orbán, Gerads, Sárpátki – Imre, Sándor, Ambrus, Tranca, Vayrynen – Fehér, Sándor-Székely, Csiszer, Szigeti. Vezetőedző: Markus Sakari Juurikkala.

DAB: Bejó (Szücs) – Balázsi, Kudin, Askarov, Subotic, Iarulin – Murgic, Szécsi, Lawson, Zorin, Djumic – Bánki, Vuoksiala, Strenk, Keresztes, Csémi – Cseh. Vezetőedző: Hetler Ádám

 

