33 perce
Súlyos büntetés a Dunaújvárosban bemutatott műsorért
A zöld asztalnál még volt folytatása a vasárnapi DFC - Siófok NB III-as labdarúgómeccsnek. A vesztes Balaton-partiaktól kiállított kapus „műsorát" értékelte az MLSZ.
Az NB III-as bajnokság dél-nyugati csoportjában vasárnap hazai pályán a Dunaújváros FC fölényes sikert aratott a Siófok ellen, így továbbra is egyedüliként veretlen a szezonban. A mérkőzés második félidejében kiállították a vendégek kapusát, miután egy ítéletet vitatva megsértette a játékvezetőt, majd a labdát a lelátóra „bikázta". A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága e heti ülésén ezt a piros lapot is tárgyalta, és határozatuk értelmében Hutvágner Gergely súlyos büntetést, négy meccsre szóló eltiltást kapott.
A súlyos büntetést érő tettnek belső szankciója is lesz Siófokon
A Siófok közösségi oldalán is beszámolt a döntésről, ott az írták, hálóőrük a földön fekve fogta a labdát, majd kirúgták azt a kezéből. Kapustámadás címén nem kaptak szabadrúgást annak ellenére sem, hogy az állás ekkor már 4-0 volt a dunaújvárosiak javára.
Játékosunk önuralmát elvesztve megsértette a játékvezetőt, majd a labdát a lelátóra rúgta. A szituáció nyomán a 82.percben kiállította Kakuk Szabolcs játékvezető. Klubunk elkötelezett, hogy hasonló felelőtlen eset ne forduljon elő a jövőben, ezért belső szankciók mellett kezeli a történteket.
