Súlyos büntetés a Dunaújvárosban bemutatott műsorért

Az NB III-as bajnokság dél-nyugati csoportjában vasárnap hazai pályán a Dunaújváros FC fölényes sikert aratott a Siófok ellen, így továbbra is egyedüliként veretlen a szezonban. A mérkőzés második félidejében kiállították a vendégek kapusát, miután egy ítéletet vitatva megsértette a játékvezetőt, majd a labdát a lelátóra „bikázta". A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága e heti ülésén ezt a piros lapot is tárgyalta, és határozatuk értelmében Hutvágner Gergely súlyos büntetést, négy meccsre szóló eltiltást kapott.

Hutvágner itt éppen az egyik gólt kapja, később veszítette el önuralmát, amiért súlyos büntetést kapott az MLSZ-től

Fotó: Horváth László

A súlyos büntetést érő tettnek belső szankciója is lesz Siófokon

A Siófok közösségi oldalán is beszámolt a döntésről, ott az írták, hálóőrük a földön fekve fogta a labdát, majd kirúgták azt a kezéből. Kapustámadás címén nem kaptak szabadrúgást annak ellenére sem, hogy az állás ekkor már 4-0 volt a dunaújvárosiak javára.