Fegyelmi határozat

1 órája

Súlyos büntetés a Dunaújvárosban bemutatott műsorért

A zöld asztalnál még volt folytatása a vasárnapi DFC - Siófok NB III-as labdarúgómeccsnek. A vesztes Balaton-partiaktól kiállított kapus „műsorát" értékelte az MLSZ.

Gallai Péter

Az NB III-as bajnokság dél-nyugati csoportjában vasárnap hazai pályán a Dunaújváros FC fölényes sikert aratott a Siófok ellen, így továbbra is egyedüliként veretlen a szezonban. A mérkőzés második félidejében kiállították a vendégek kapusát, miután egy ítéletet vitatva megsértette a játékvezetőt, majd a labdát a lelátóra „bikázta". A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága e heti ülésén ezt a piros lapot is tárgyalta, és határozatuk értelmében Hutvágner Gergely súlyos büntetést, négy meccsre szóló eltiltást kapott.

súlyos büntetés
Hutvágner itt éppen az egyik gólt kapja, később veszítette el önuralmát, amiért súlyos büntetést kapott az MLSZ-től
Fotó: Horváth László

A súlyos büntetést érő tettnek belső szankciója is lesz Siófokon

A Siófok közösségi oldalán is beszámolt a döntésről, ott az írták, hálóőrük a földön fekve fogta a labdát, majd kirúgták azt a kezéből. Kapustámadás címén nem kaptak szabadrúgást annak ellenére sem, hogy az állás ekkor már 4-0 volt a dunaújvárosiak javára. 

Játékosunk önuralmát elvesztve megsértette a játékvezetőt, majd a labdát a lelátóra rúgta. A szituáció nyomán a 82.percben kiállította Kakuk Szabolcs játékvezető. Klubunk elkötelezett, hogy hasonló felelőtlen eset ne forduljon elő a jövőben, ezért belső szankciók mellett kezeli a történteket.

 

