Az utolsó helyre csúszott Mezőfalvának segíthetnek a helyiek

A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság első osztályában vasárnap a jól rajtoló, de a legutóbbi két meccsét elvesztő Adony a listavezető Martonvásár együttesét fogadja. A vendégek figyelemre méltó eredménysorral büszkélkedhetnek, így a házigazdáknak alaposan össze kell kapniuk magukat, ha pontot vagy pontokat akarnak szerezni. A sereghajtó pozícióba visszacsúszó KK Grain Kft.-Mezőfalva a tabella kilencedik helyén álló Csór Truck-Tralier gárdáját fogadja. A papírforma vendég sikert ígér, de a hazai környezet segíthet Masinka Csaba együttesének.

Mezőfalva eddig egy pontot szerzett, ezzel sereghajtó

Fotó: Horváth László/duol.hu

A másodosztály déli csoportjában vasárnap a Nagyvenyimhez látogat a Seregélyes-Sárosd II együttese. A középmezőnyben szereplő két csapat párharcának végeredménye kiszámíthatatlan. A Nagykarácsony - Kisláng meccsen egyértelműen a házigazdák az esélyesebbek. A Baracs ezúttal az LMSK vendégeként lép pályára. A baracsiak az eddigi két idegenbeli találkozójukat elvesztették, így alapos formajavulásra lenne szükség. Ebben a körben az Előszállás lesz szabadnapos.

A harmadosztály keleti csoportjának vasárnapi programjában a Rácalmás a Dinnyést fogadja, a Pázmánd-Kápolnásnyék II pedig a Kulcsot.