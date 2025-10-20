október 20., hétfő

Bajnokság

3 órája

Dunaújvárosi szezonrajt nagy kérdőjelekkel és új szabályokkal

Címkék#Dunaújvárosi KSE#TippmixPro NB I Extraliga#csikócsapat#szezonrajt#DKSE#röplabda

Hétfőn megkezdi szereplését a 2025/2026. évi röplabda TippmixPro NB I Extraliga alapszakaszában a Dunaújvárosi KSE csapata. Az újvárosiak 20 órakor a VRC Kazincbarcika vendégeként lépnek pályára. A szezonban több szabálymódosítás is életbe lép.

Gróf András

A tavalyi bronzérmes Kazincbarcika otthonában vág neki az új szezonnak a DKSE röplabda csapata hétfőn este. Előtte azonban jó tudni, hogy a Magyar Röplabda Szövetség az idei szezonban – igazodva a nemzetközi trendekhez – több szabálymódosítást vezet be a hazai bajnokságokban. A sportág vezetése minden lehetséges eszközzel, beleértve a meglévő szabályok módosítását is, a röplabdázást a helyszínen és a TV előtt ülő nézők számára minél érdekessebbé, látványosabbá kívánja tenni. Néhány játékszabály és alkalmazásuk még mindig bonyolultnak tűnik, további egyszerűsítésük szükséges. Emellett cél a játékvezetői működés minél objektívebbé váljon.

röplabda
A DKSE fiatalokból álló röplabda együttese igyekszik helytállni a legmagasabb osztályban
Fotó: DSE RA

A röplabda szabálymódosítások közül

A nyitó csapat játékosai számára a szabálymódosítás lehetővé teszi, hogy oda álljanak, ahová akarnak, az állásrendi szabály gyakorlatilag megszűnt. Természetesen játék közben továbbra is érvényes a támadásra és a sáncra vonatkozó, első/hátsó sorköteles szabály, de a nyitáskor ezzel nem kell foglalkozni.

Takarás

Az utóbbi időben terjedt el az a jelenség, hogy nyitás alatt az első soros játékosok magasra nyújtották a kezüket, nyilvánvaló takarás szándékával, sportszerűtlenül. Bár ezt a régi szabály sem engedte meg, de a játékvezetők döntő többsége egyáltalán nem, vagy nem egységesen és következetlenül alkalmazta. A jelenség megszüntetése érdekében a módosításra vonatkozó döntés két részre bontható. Egyrészt a korábbi, klasszikus takarás szabály megmaradt, azaz a nyitó csapat játékosai a hálónál csoportosulva nem takarhatják se a nyitó játékost, sem a labdát. Másrészt a nyitó csapat játékosai a nyitás pillanatában nem emelhetik kezüket a fejük fölé.

Pénztelenség, új helyszín és bizakodás a jobb szereplésben

Augusztusban kezdte meg a felkészülést a szezonra a Dunaújvárosi KSE csapata, a keretben csak két felnőtt játékos van, a pénztelenség okán. Korábban Tomanóczy Tibor vezetőedző nyilatkozott többek között az elvégzett munkáról, az átigazolásokról, a pénztelenségről, arra, hogy mire lehet képes a csikócsapat és arról is, hogy új helyszínen, a Dunaújvárosi Egyetemen fog játszani a DKSE ebben a szezonban.

  • A nyitó forduló további párosítása: Fino Kaposvár – Szolnoki RK-SC SI, MEAFC-Peka Bau – Debreceni EAC, Kecskeméti RC – Swissten Dág KSE, Prestige Fittnes Pénzügyőr SE – TFSE, Vidux-Szegedi RSE – MAFC. Ebben a körben a MÁV Előre Foxconn együttese lesz szabadnapos.
