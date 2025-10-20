október 20., hétfő

Foci

2 órája

A rekordbajnok meglepő veresége Dunaújvárosban

Az elmúlt héten a hetedik fordulót rendezték a városi kispályás labdarúgóbajnokság DLSZ KK-Grain kiemelt csoportjának alapszakaszában. Bizony akadt eredmény, amire mindenki felkapta a fejét.

Gróf András

A fordulóig hat mérkőzéséből mindet megnyerte a tabella élén álló rekordbajnok Karmcsai Autó, a legutóbbi körben azonban nagy meglepetésre a kikapott a negyedik TrollFoci-Hangover együttesétől.

TrollFoci-Hangover – Karmacsi Autó 5-4 (1-3)
TrollFoci-Hangover: Hruby – Gráczer M., Veszeli, Dorogi V., Rigó L.
Karmacsi Autó: Varga K. – Lak I., Szili Sz., Németh T., Sarok N., Kuti A. Csere: Lak R., Nagy M.
Góllövő: Veszeli (3), Németh T. (öngól), Gráczer M., illetve Nagy M. (2), Lak I., Szili Sz.

Szil-Ker Ablak -  Gazdagok és Szépek 2-4 (1-3)
Szil-Ker Ablak: Szabó M. – Harasztia, Bognár M., Felföldi, Puskás T., Béres L. Csere: Kovalovszky, Horváth G.
Gazdagok és Szépek: Lakakisz N. – Mónus, Hodula M., Rizojanisz, Schnierer B., Matizevics. Csere: Hosszú K., Schnierer J., Varga Gy.
Góllövő: Felföldi, Béres L., illetve Varga Gy., Matizevics, Hodula M., Schnierer B.

Labdaérzék – Kemi-Ker Kft. 4-5 (3-2)
Labdaérzék: Tóth G. – Horváth M., Szabó Z., Erdei, Juhos, Pinte F. Csere: Nagy B., Horváth R., Németh Zs.
Kemi-ker Kft.: Juhász J. – Szőgyi, Juhász A., Fekete T., Markó R., Borsos.
Góllövő: Horváth M. (3), Juhos, illetve Markó R. (2), Szőgyi (2), Borsos.

BKSZ-2316 – Apr-Tech FC 1-1 (1-0)
BKSZ-2316: Vajda R. – Oroszi, Tonka N., Csala D., Pinczési B., Jencski. Csere: Garda Bence.
Apr-Tech FC: Gergely M. – Mácsfalvi G., Rabijász D., Jeney, Szabó G., Mészáros I. Csere: Fehér M., Angyal K.
Góllövő: Csala D., illetve Rabijász D.

Az állás: 1. Karmacsi Autó 18 pont, 2. Kemi-Ker . 15, 3. BKSZ-2316 13, 4. TrollFoci-Hangover 12, 5. Ristorante Azzari-Mirage 12, 6. Apr-Tech FC 8, 7. Gazdagok és Szépek 7, 8. Gamma Metal 6, 9. Szil-Ker Ablak 4, 10. Labdaérzék 3, 11. Maradék -2.

 

