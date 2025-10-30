Nincs győzelmi kényszer, de a rangadó az rangadó

Az Eger hasonló játékerőt képvisel, mint a dunaújvárosi alakulat. Az egriek pillanatnyilag harmadikak a tabellán, de ha DFVE a rendes játékidőben legyőzi a rangadón a vendégeit, akkor a két együttes helyet cserél a bajnokságban. Dr. Sike József csapata kedden a III. Kerületi TVE ellen hangolt az Eger elleni meccsre. A DFVE 26-15-re nyert, ezért adódott a kérdés, nem sok-e a tizenöt bekapott gól.

Kedden a DFVE és a III. Kerület nem volt egy súlycsoportban. A rangadón keményebb ellenfél vár a dunaújvárosiakra

Fotó: Horváth László

A rangadón mást játszanak majd

- Soknak mondható, de lerohanásokra, lefordulásokra épült a taktikánk, ebben pedig benne van a több kapott gól. A lényeg az volt, hogy felőröljük a III. Kerület erejét. Az Eger ellen mást játszunk majd, mivel közel azonos kondícióban van a két csapat.

Kérdésünkre, hogy mire számíthatunk a One Eger ellen, a szakember így válaszolt: - Ez a két gárda négy éve érmekért játszik egymás ellen, parázs csatákat hozott korábban az összecsapásuk, erre számítok pénteken este is. Döntő lesz a kapusteljesítmény. Úgy gondolom, a BVSC, az Eger és mi hasonló játékerőt képviselünk. Ezért nincs rajtunk győzelmi kényszer, mivel az dönt majd a három csapat között, hogyan alakulnak az egymás elleni mérkőzéseik. A legutóbbi fordulóban az Eger ötméteresekkel 19-18-ra legyőzte a BVSC-t, vagyis egy pontot elhullajtott (a rendes játékidős győzelemért három pont jár, az ötméteresekkel megnyert meccsért két pont, és ilyenkor a vesztesnek is jut egy - a szerk.).

A bajnokság állása: 1. FTC 5 mérkőzés/15 pont, 2. UVSE 4/12, 3. Eger 4/11, 4. BVSC 4/10, 5. DFVE 4/9, 6. Győr 4/3, 7. Szeged 4/3, 8. III. Kerületi TVE 5/0, 9. KSI 4/0, 10. Szentes 4/0.